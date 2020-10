¿Estás pensando en comprar un TV Stick para tu televisor? Decidirse no es tarea fácil, menos ahora que el mercado se está llenando de opciones competitivas. El nuevo Chromecast con Google TV se robó muchas miradas y pocos días antes lo hicieron los nuevos Fire TV de Amazon.

Esto nos lleva a una guerra por la corona del mejor dongle multimedia, y por eso decidimos enfrentarlos con un rival adicional. Comparamos el Chromecast con Google TV vs Amazon Fire TV Stick 4K vs Xiaomi Mi TV Stick para buscar el mejor TV stick de 2020.

Todas las especificaciones del Chromecast con Google TV vs Amazon Fire TV Stick 4K vs Xiaomi Mi TV Stick

Como toda comparativa, lo ideal para comenzar es ofrecer la ficha técnica de cada uno de los dispositivos. Todos son geniales, y aunque cada uno tiene su propio encanto, la contienda será muy cerrada.

Especificaciones Chromecast con Google TV Amazon Fire TV Stick 4K

Xiaomi Mi TV Stick

Dimensiones y peso 162 x 61 x 12.5 mm. 55 gramos.

99 mm x 30 mm x 14 mm. 53,6 gramos 92 x 30 x 15 mm. 28,5 gramos. Procesador Amlogic S905X2 de cuatro núcleos a 1,8 GHz con GPU ARM Mali-G31 MP2. MediaTek MT8695D de cuatro núcleos a 1,7 GHz con GPU PowerVR IMG GE8300 Amlogic S805Y de cuatro núcleos a 1,2 GHz con GPU Mali-450. Imagen Salida 4K a 60 fps con HDR10+ y Dolby Vision. Salida 4K a 60 fps con HDR10+ y Dolby Vision. Salida Full HD a 60 fps. Sonidos Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos. Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos. Dolby Digital + DTS. RAM 2 GB. 1,5 GB. 1 GB. Almacenamiento 8 GB. 8 GB. 8 GB. Conectividad WiFi AC de doble banda y Bluetooth 5.0 + BLE. WiFi AC de doble banda y Bluetooth 4.2 + BLE. WiFi AC de doble banda y Bluetooth 4.2 + BLE. Sistema operativo Android TV 10 bajo la capa Google TV. Compatible con el asistente de Google. Fire OS. Compatible con Alexa. Android TV 9.0. Compatible con el asistente de Google. Precio 70€ 60€ 37€

El Chromecast con Google TV y el Fire TV Stick 4K empatan en capacidad de reproducción

De todas las características, definitivamente una de las más relevantes es la capacidad de reproducción multimedia. Cuando decimos escribir este artículo lo pensamos con la idea de comparar los modelos 4K de cada fabricante, pero el Mi TV Stick 4K fue retirado silenciosamente del mercado.

Tomando en cuenta esto, tuvimos que quedarnos con el Mi TV Stick estándar. ¿Qué problema tiene eso? Que lamentablemente el dongle de Xiaomi se queda bastante atrás. La reproducción Full HD (1920 x 1080) a 60 fps del Mi TV Stick no está mal, pero tiene poco que hacer contra la competencia.

Mientras, en la otra acera el nuevo Chromecast 2020 y el Fire TV Stick 4K quedan empatados. ¿Por qué lo decimos? Porque ambos puedes reproducir contenido en resolución 4K a 60 fps sin despeinarse. Aparte, los dos cuentan con certificación Dolby Vision y HDR10+, lo que hace que la imagen sea fantástica.

Sobre los formatos de reproducción, todos son compatibles con los últimos codecs y formatos de audio y video. ¿Y el sonido? El Chromecast y el Fire TV 4K son compatibles con Dolby Atmos, mientras que el Mi TV Stick se queda en Dolby Digital + DTS.

En rendimiento, el Chromecast con Google TV se adelanta al Fire TV Stick 4K, pero por poco

Hablando de decodificación, que esta sea exitosa es algo que depende mucho del hardware interno, tal como sucede con las aplicaciones. Además, al ser dispositivos totalmente autónomos y con un sistema operativo integral, los juegos también entran en la ecuación.

¿Qué podemos decir del rendimiento de estos dongles? Que los tres tienen 8GB de almacenamiento, van bastante bien y se aprecia mucha soltura al navegar por la interfaz y las aplicaciones. No obstante, el Mi TV Stick nuevamente queda de último por su procesador Amlogic S805Y de cuatro núcleos a 1,2 GHz, GPU Mali-450 y solo 1 GB de RAM.

El Fire TV Stick 4K exprime muy bien sus 1,5 GB de RAM en Fire OS, quedando de segundo. Además, su procesador MediaTek MT8695D con GPU PowerVR IMG GE8300 lleva también buena parte de ese mérito.

Luego, solo un poco más arriba en rendimiento está el Chromecast. Gracias a sus 2 GB de RAM y su SoC Amlogic S905X2 de cuatro núcleos a 1,8 GHz con GPU ARM Mali-G31 MP2, Google se lleva la palma. Este chip es mejor que los de sus rivales, y si a eso le sumas la integración del Chromecast con su SO, no queda nada que decir.

Google TV es sencillamente increíble, pero Fire OS y Android TV no se quedan atrás

Mencionar el sistema operativo del Chromecast en la sección anterior no fue gratis, porque esta es otra característica relevante. Estos tres TV Sticks tienen cosas en común, y en los detalles está la diferencia.

Todos parten de Android como sistema base, pero no son iguales. El Chromecast tiene Android TV 10 bajo su capa Google TV, el Xiaomi tiene Android TV 9.0 y el Fire TV 4K tiene Fire OS, un fork de Android.

Todos ofrecen una interfaz increíble llena de muchas opciones, son compatibles con las principales plataformas de streaming y todos tienen tiendas de aplicaciones. El Fire TV llega con Amazon Market y los otros dos con la Play Store.

Aunque Fire OS renovó su interfaz hace poco y es compatible con algunas apps de Android a través de sus APK, se queda un poco atrás. ¿La razón? Fire OS es un poco más restrictivo que Android TV.

De segundo queda el Xiaomi Mi TV Stick con Android TV 9.0. Esta versión es la más popular en este tipo de dispositivos, y ha demostrado ser muy estable, fluida y capaz. No obstante, Android TV 9.0 comienza a quedarse desfasado y Xiaomi nada que anuncia una actualización.

En lo más alto se encuentra Google TV, la interpretación de Android TV del Chromecast. Este SO ofrece una interfaz totalmente renovada que da más presencia a tus gustos y es más fácil de manejar. Además, estrena un menú superior que facilita el acceso a muchas cosas y un menú lateral con información adicional que nos ha encantado.

Triple empate en los mandos a distancia, todos son muy completos

Respecto a los mandos, es poco lo que podemos decir de ellos. Tanto Google como Xiaomi y Amazon pusieron mucho esmero en este accesorio, y realmente todos son excelentes. Los tres mandos cuentan con micrófono para comunicarse por voz con los asistentes virtuales (Alexa y el asistente de Google).

Igualmente, los tres tienen botones circulares para navegar por la interfaz, control de volumen y un botón Home. ¿Hay particularidades? Sí, el mando de Amazon es el único con botones de reproducción dedicados y el de Google el único con botón de cambio de entrada.

Quizás el mando del Mi TV Stick se retrasa un poco porque tiene menos botones, pero son suficientes para navegar cómodamente. ¿Otra diferencia medianamente relevante? El mando del Xiaomi y el Chromecast tienen accesos directos a plataformas de streaming, mientras que el del Fire TV 4K no.

¿Cuál es el mejor TV stick del mercado en 2020? El Chromecast con Google TV

Sí, quedan algunas cosas por comparar, pero vamos a verlas rápidamente. En diseño, el Chromecast no es un TV Stick en sí mismo, pero es el más bonito de los tres con su estilo ultra minimalista. Mientras, los dongles de Amazon y Xiaomi sí tienen el formato de un TV Stick, y además son bastante parecidos.

En cuanto a conectividad, todos tienen conexión HDMI y WiFi AC de doble banda. ¿Qué diferencias hay? El Chromecast con Google TV tiene conexión USB C para alimentación, y los otros micro USB. Y aparte, el dongle de Google tiene Bluetooth 5.0 + BLE, y los otros solo Bluetooth 4.2 + BLE.

Sobre el precio, el Chromecast con Google TV costará 70 euros pero todavía no llega a España. El Fire TV Stick 4K está disponible por 60 euros en Amazon y el Mi TV Stick de Xiaomi cuesta unos 37 euros.

¿Cuál es el ganador? Sin lugar a dudas, el mejor TV Stick en 2020 es el nuevo Chromecast con Google TV. La compañía le dio una patada muy fuerte a la mesa con este dispositivo, y seguro que dará mucho de qué hablar durante meses.

No obstante, todavía no está a la venta en España, y si no puedes esperar entonces el Fire TV Stick 4K también es una gran opción. ¿Qué podemos decir del Mi TV Stick? Es el mejor Android TV económico del mercado, y si lo que buscas es ahorrar al máximo, no dudes en ir por él, aunque obviamente habrá sacrificios.

¿Estás de acuerdo con el resultado?