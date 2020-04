¿Compraste un Moto G7 Power y te defraudó la calidad de sonido que entrega su altavoz? No te preocupes, aquí te vamos a mostrar qué es lo que tienes que hacer para poder aumentar el volumen del G7 Power en pocos pasos.

Descubre cómo hacer para que el Moto G7 Power se escuche más fuerte

Antes de mostrarte los pasos que te permitirán aumentar el volumen de tu Moto G7 Power, es necesario mencionar que ningún tutorial relacionado con otra marca o modelo te servirá para este móvil en específico. Es necesario que descargues una app llamada GOODEV para que puedas llevar esta tarea a cabo. La aplicación en cuestión la puedes descargar desde el siguiente enlace.

GOODEV requiere de ciertos permisos para poder funcionar de forma correcta, es por eso que al momento de abrirla te recomendamos otorgarle todos los permisos necesarios para que el tutorial que te mostramos a continuación funcione sin problemas:

Una vez descargada e instalada la aplicación GOODEV, tendrás que abrirla. Ya con la aplicación abierta, deberás darle al botón que dice Aceptar. Desliza la barra que aparece al lado de Boost hasta el nivel deseado. En este punto te recomendamos no pasarte del 40%, pues como dice la propia aplicación, pasarse de ese porcentaje podría llegar a dañar el altavoz del móvil.

Cabe destacar que la aplicación seguirá ejecutándose en segundo plano de forma automática, esto quiere decir que no tendrás que volver a realizar el tutorial para poder hacer que el Moto G7 Power se escuche más fuerte.

¿Esta aplicación sirve para otros móviles?

No lo hemos probado en otros dispositivos móviles, pero no debería haber ningún problema al momento de descargar, ejecutar y configurar GOODEV en otro terminal que no sea Motorola. De igual forma, puedes probar otras aplicaciones para mejorar el sonido de tu teléfono pinchando aquí.

Por otra parte, te recomendamos tener mucho cuidado descargando e instalando este tipo de aplicaciones, pues si aumentas demasiado el volumen de tus altavoces, podrías llegar a dañarlos de forma permanente.