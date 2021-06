Al igual que en los teléfonos y tablets en donde está presente el sistema operativo móvil de Google, Android, los Smart TV y TV Box que poseen Android TV permiten forzar el cierre de las aplicaciones que están instaladas en la memoria interna de esos dispositivos.

Si necesitas llevar a cabo esta acción, pero no sabes dónde se encuentra, estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos todo lo que tienes que hacer para forzar la detención de una app en Android TV.

¿Cómo forzar la detención de aplicaciones en Android TV?

Si quieres forzar el cierre de una app porque la misma no responde, o no funciona de forma correcta, antes de hacerlo te recomendamos actualizarla desde Google Play Store en tu Android TV. Si la actualización no resuelve el problema, podrás forzar la detención de la misma siguiendo estos pasos:

Cómo forzar la detención de apps en Android TV 1 de 7

En el menú de tu Smart TV o TV Box con Android TV, deberás pinchar sobre la opción que dice “Configuración”, ubicada arriba a la derecha de la pantalla.

Se desplegará un menú con varias opciones, ingresa en la que dice “Apps”.

Por consiguiente, deberás pulsar sobre “Ver todas las apps” para que se muestren todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu Android TV.

Busca la app que quieres cerrar de forma forzosa . Una vez encontrada, pincha sobre la misma .

. Una vez encontrada, . Pulsa sobre la opción que dice “Forzar detención”.

Pincha en “Aceptar” para poder forzar el cierre de la app que has seleccionado.

Por último, deberás verificar si la app se ha cerrado. Para ello, tienes que ir hacia atrás y ver si aparece la opción “Forzar cierre”. Si la misma no se muestra en la pantalla, habrás forzado su cierre de forma exitosa.

Es importante aclarar que forzar el cierre de las apps que tienes instaladas en tu Android TV, no generará problemas en tu Smart TV. Eso sí, una vez forzada la detención de una app, deberás abrir la misma de forma manual para que se ejecute de manera correcta.

Sin mucho más que añadir al respecto, si quieres evitar problemas de incompatibilidad cuando se lanzan nuevas versiones de las apps que tienes instaladas, te recomendamos desactivar las actualizaciones automáticas de apps en Android TV.