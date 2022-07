Seguramente sabes que Instagram es una red social utilizada por miles de millones de usuarios, siendo una de las más populares actualmente. Esta te brinda la oportunidad de tomar fotos y vídeos aplicando efectos o stickers divertidos.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha visto un poco afectada por algunos errores que presenta al momento de cargar estos efectos.

Entonces, si deseas aplicar los efectos que quieras a tus imágenes y vídeos, quédate a ver la solución para conseguir los efectos de Instagram que no están disponibles en tu ubicación. ¡Quédate con nosotros!

¿Por qué un efecto de Instagram no está disponible en mi ubicación?

Los efectos de Instagram han logrado convertirse en una tendencia duradera dentro de la comunidad de la plataforma, es por esta razón que para ti puede ser un verdadero problema los fallos que presentan los efectos actualmente.

En ocasiones, puede resultarte difícil acceder a algunos efectos, recibiendo el mensaje de “Este efecto no está disponible en tu ubicación”. Por otro lado, puede que haya desaparecido la opción de guardar en favoritos los efectos que quieres debido a este problema.

El inconveniente tiene sus raíces en las leyes de reconocimiento facial, ya que estos efectos escanean tu rostro para poder modificar su apariencia, de acuerdo a lo que indique el mismo. No obstante, esta tecnología no es legal en algunos países y zonas, por lo que estos efectos no estarán disponibles temporalmente.

En la actualidad, una compañía estadounidense se encuentra trabajando para poder brindarte una solución rápida, por medio de un sistema que pueda enseñar a la comunidad de Instagram cómo funciona esta tecnología.

¿Cómo acceder a los efectos de Instagram que no están disponibles en mi ubicación?

En caso de que aún no sepas cómo acceder a los efectos de Instagram, puedes seguir los pasos que te indicaré a continuación:

Para comenzar, ingresa a Instagram y desliza la pantalla hacia la derecha.

Luego, se abrirá la cámara y podrás ver en la parte inferior todos los efectos disponibles que se encuentran almacenados.

También, en el ícono de la lupa puedes hacer una búsqueda de efectos.

Con solo tocar en la lupa, podrás ver la galería de efectos.

Ahora bien, si el filtro o efecto que escogiste no está disponible en tu país, echa un vistazo a la siguiente solución.

Solución si los efectos de Instagram no están disponibles en tu ubicación

Como hemos mencionado anteriormente, todavía no hay solución oficial para que los filtros y efectos de Instagram puedan usarse sin limitaciones en cualquier país o ubicación.

Sin embargo, puedes utilizar algunos métodos que te ayuden a aprovechar estos efectos y poder darle el toque que quieras a tus imágenes.

Apagar la ubicación automática en el móvil

Esta es la solución más simple hasta ahora, pero no aseguramos que sea muy efectiva.

Se basa en apagar la ubicación de tu GPS en el móvil y desinstalar Instagram. Luego, vuelve a descargarla e inicia sesión sin activar tu ubicación y será posible recuperar los efectos.

Activar el permiso de detección de “Efecto cara y manos”

La siguiente solución para obtener los efectos, es activar el permiso de detección de “Efecto cara y manos”. Eso sí, no se encuentra disponible en todas las versiones de Instagram.

Para poner en práctica esta solución, debes abrir la aplicación en tu móvil y pulsar en tu perfil para acceder a la configuración. Toca en el apartado “Privacidad” y activa el permiso de “Efecto de cara y manos”. Una vez realizado esto, deberías poder activar los efectos que no tenías disponibles.

Borrar los datos y utilizar una VPN

Esta es la más factible y útil en cuanto a las soluciones para recuperar los efectos en Instagram. Básicamente, es borrar la memoria caché y los datos de la aplicación.

Luego de esto, puedes descargar un servicio de VPN en tu móvil, volver a acceder a la aplicación y verificar que los efectos se encuentren de nuevo en tus favoritos.

Como puedes ver, no existen grandes soluciones para el inconveniente con los efectos de Instagram, pero esperamos que estos pequeños métodos te ayuden a conseguir los efectos de Instagram que no están disponibles en tu ubicación.