De vez en cuando nos encontramos algunas funciones secretas en nuestras aplicaciones favoritas y se vuelven de nuestras cosas favoritas en el mundo, como los chats secretos de Telegram o los modos secretos de Alexa en un Amazon Echo. En esta oportunidad te hablaremos de un secreto de TikTok que quizás nunca hayas escuchado: los 46 emojis secretos de TikTok, cuáles son y cómo usarlos.

Es lógico que no supieras que estos emojis existiesen, ya que no existe forma sencilla de acceder a ellos o de ponerlos en cualquier texto dentro de esta app. A pesar de que no existe una forma de acceder a una especie de menú donde se te muestren todos estos emojis, no significa que no se puedan utilizar de vez en cuando para darle algo de personalidad extra a tu bio o a tus comentarios.

¿Cuáles son los emojis secretos de TikTok?

Siendo completamente sinceros, no existe una enorme variedad de estos emojis. En total son 46, lo cual es un número bastante reducido en comparación con los paquetes de emojis regulares. Sin mencionar el hecho de que, por ejemplo, Android está constantemente aumentando el número de sus emojis. De igual forma, queremos que conozcas los emojis secretos de TikTok, estos son:

[smile]

[happy]

[angry]

[cry]

[embarrassed]

[surprised]

[wronged]

[shout]

[flushed]

[yummy]

[complacent]

[drool]

[scream]

[weep]

[speechless]

[funnyface]

[laughwithtears]

[wicked]

[facewithrollingeyes]

[sulk]

[thinking]

[lovely]

[greedy]

[wow]

[joyful]

[hehe]

[slap]

[tears]

[stun]

[cute]

[blink]

[disdain]

[astonish]

[rage]

[cool]

[excited]

[proud]

[smileface]

[evil]

[angel]

[laugh]

[pride]

[nap]

[loveface]

[awkward]

[shock]

¿Cómo usar los emojis secretos de TikTok?

Para poder ingresar los emojis secretos dentro de algún caption de TikTok o algún comentario no tienes que ser un genio de la computación o alguna especie de hacker. El proceso es bastante sencillo, solo debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa en la app de TikTok.

de TikTok. Copia y pega alguno de los códigos que te dejamos allá arriba en cualquier campo de texto.

que te dejamos allá arriba en cualquier campo de texto. Y listo, observa la magia de como el texto cambia a cualquiera de estos emojis secretos.

Si existe algún emoji que te guste bastante y que estás seguro de que lo usaras en múltiples ocasiones, memoriza el código y lo único que debes hacer es ponerlo entre corchetes para que el emoji aparezca.

Eso es todo, por ahora, esperamos que te haya gustado nuestro artículo sobre los emojis secretos de TikTok: cuáles son y cómo usarlos. Si tienes alguna duda de esto, recuerda compartirla con nosotros en la sección de comentarios.