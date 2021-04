Reír todos los días es prácticamente una necesidad para ser más felices. Y hoy en día no hay excusa para no hacerlo, pues Internet está lleno de memes, imágenes y vídeos graciosos que te pueden alegrar el día. Ahora bien, si no sabes dónde descargar vídeos graciosos desde tu móvil, para eso estamos nosotros. A continuación, te mostraremos las mejores aplicaciones con vídeos graciosos para descargar y cómo se usan. ¿Estás listo? Vamos allá…

Las mejores aplicaciones para descargar vídeos graciosos

Hay muchas aplicaciones donde puedes descargar vídeos graciosos, pero en nuestra experiencia las que te presentamos enseguida son las mejores.

TikTok: miles de vídeos cortos graciosos para descargar

Actualmente, TikTok es la aplicación más popular de vídeos graciosos. Y es que esta red social se especializa en vídeos de corta duración que suelen ser de bailes, tutoriales rápidos y situaciones graciosas. Lo mejor de TikTok es que te permite descargar cualquiera de sus vídeos fácilmente en tu móvil con solo seguir estos pasos:

Abre TikTok en tu teléfono.

en tu teléfono. Cuando te pidan seleccionar tus intereses, elige Comedia .

. Navega por la app y busca el vídeo gracioso que quieres descargar. Te recomendamos usar el buscador para ver los vídeos del hashtag #Risa .

. Cuando tengas el vídeo a descargar, pulsa el botón de compartir (está en la parte derecha, abajo del botón de comentarios).

(está en la parte derecha, abajo del botón de comentarios). Toca en Guardar vídeo (algunos vídeos no tienen esta opción).

(algunos vídeos no tienen esta opción). Una vez que la descargue finalice, el vídeo quedará guardado en tu teléfono y lo podrás ver cuando quieras en la galería de fotos.

Así, puedes descargar miles de vídeos graciosos. Recuerda que TikTok es una red social y, como tal, sus creadores de contenido suben nuevos vídeos cada día. Y si quieres descargar un vídeo que la app no permite descargar, te recomendamos grabar la pantalla de tu móvil Android mientras el vídeo se está reproduciendo para guardarlo de esa forma.

Snaptube: para descargar vídeos graciosos gratis de YouTube, Facebook, Instagram y otras plataformas

YouTube tiene millones de vídeos divertidos, pero lastimosamente la plataforma no permite descargarlos en tu móvil. Lo mismo podemos decir de Facebook e Instagram donde puedes encontrar muchísimas imágenes y vídeos graciosos que no se pueden descargar. Por suerte, existe la app Snaptube que te permite descargar vídeos de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kwai y de cualquier otra plataforma que te puedas imaginar. Básicamente, es un potente descargador de vídeos de Internet y así puedes usarlo:

Pincha este enlace para descargar Snaptube desde su página web oficial. Nota : no está disponible en Google Play porque Google no permite apps en su tienda que sirvan para descargar vídeos de YouTube.

Cuando termines de descargar el APK de Snaptube en tu móvil, presiónalo e instálalo . Permite la instalación desde fuentes desconocidas si te lo preguntan.

. Permite la instalación desde fuentes desconocidas si te lo preguntan. Ahora abre Snaptube, explora los vídeos que ofrece la plataforma y cuando encuentres uno que te guste, presiona el botón de descargar (el de la flecha que apunta hacia abajo) .

. Desde el buscador de Snaptube puedes encontrar vídeos graciosos de YouTube para descargar.

puedes encontrar vídeos graciosos de YouTube para descargar. Si quieres descargar un vídeo de Facebook, Instagram u otra plataforma con Snaptube, debes abrirlo en su aplicación original y tocar el botón de compartir para luego seleccionar Descargar con Snaptube.

¡Eso es todo lo que debes saber de cómo usar Snaptube! Como ya te habrás dado cuenta, con esta potente aplicación podrás descargar prácticamente cualquier vídeo gracioso que exista en Internet. Por eso es que consideramos que Snaptube es uno los 3 mejores APKs que no encontrarás en Google Play.

Brilla: vídeos cortos que alegran tu día

Bajo una premisa similar a la de TikTok, Brilla es otra aplicación de vídeos cortos graciosos que deberías probar. No tiene tanto contenido como TikTok, pero de seguro encontrarás algo interesante en ella pues sus curadores de contenido se preocupan por la calidad de los vídeos que te recomiendan. La app es bastante simple, fácil de usar y te da la opción de compartir los vídeos en las redes sociales que quieras o guardarlos.

iFunny: nuevos memes, GIFs y vídeos divertidos cada día

Si con las tres opciones que te dimos anteriormente no es suficiente para ti, entonces prueba iFunny. Es una aplicación de memes en realidad, pero también puedes encontrar en ella muchos vídeos graciosos para descargar. La aplicación por defecto no te deja descargar sus vídeos, pero sí te deja copiar sus enlaces. Así que, si un vídeo te interesa, simplemente copia su enlace y pégalo en una página web como TubeOffline que te permite descargarlo.

Memedroid, para crear memes y descargar vídeos graciosos en MP4

Memedroid es una aplicación para crear y ver memes. En ella encontrarás los memes más nuevos que están en tendencia en las redes sociales, así como memes clásicos. Está en esta lista porque, además de los típicos memes en formato de imagen, Memedroid también ofrece memes en formato de vídeos graciosos (no son largos, ojo). La app no permite descargar estos memes, pero sí te da sus enlaces para que puedas descargarlos en TubeNinja en formato MP4.

¡Y eso es todo! Con estas 5 aplicaciones estamos seguros de que podrás descargar vídeos graciosos para WhatsApp o para compartir en cualquier otra red social que desees. Incluso, podrás crear tu propia colección de vídeos divertidos para mostrárselos a tus amigos sin necesidad de estar conectado a Internet.