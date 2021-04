YouTube es una de las aplicaciones de entretenimiento que más se consumen a diario. Por eso es común que quieras descargar algún vídeo de esta app, pero sabrás que descargarlos directamente desde YouTube no es tarea fácil. Sin embargo, Snaptube te ayuda a resolver eso de una manera muy sencilla.

Esta aplicación te permite descargar cualquier vídeo de YouTube de forma gratuita y en poco tiempo para que puedas guardar tu contenido favorito. ¿Te animas a saber cómo funciona? Te lo explicamos a continuación.

Snaptube: la aplicación con la que puedes descargar todo de YouTube

Snaptube es una aplicación gratuita que te da la posibilidad de descargar el contenido de YouTube, ya sea en formato de vídeo o audio. Pero además, con Snaptube podrás descargar contenido de otras aplicaciones muy usadas a diario como WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok, o Instagram.

Qué te permite hacer Snaptube

Como te comentamos, con Snaptube puedes descargar vídeos de plataformas como YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram o TikTok, al igual que los audios de esos vídeos solamente, y todo de forma gratuita. Sin embargo, también tienes la posibilidad de ver los vídeos disponibles en YouTube sin necesidad de descargarlos. Aunque es cierto que para hacer eso la interfaz de esta aplicación no es tan atractiva y cómoda como la de la app de Google.

Snaptube no está en la Play Store: ¿cómo puedes descargarla?

Esta aplicación tiene una ligera desventaja y es que no está disponible ni en la Play Store ni en la App Store. Por ese motivo, tendrás que descargarla directamente desde Google, pero lo bueno es que accediendo a la página oficial de la aplicación, podrás bajarla en tu móvil de manera segura.

Para descargar Snaptube debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial de la aplicación. Pulsa en “Descargar Snaptube”. Abre el archivo que has descargado. Pulsa en “Instalar” (tendrás que activar la opción de “Instalar archivos desconocidos” en tu móvil).

Luego que la has instalado ya podrás empezar a descargar tu contenido favorito de YouTube y otras redes sociales.

Cómo puedes descargar los vídeos

Ya una vez que tienes la aplicación instalada en tu móvil podrás descargar los vídeos que quieras. Para descargarlos de YouTube debes seguir estos pasos:

Entra a la aplicación. Pulsa en el icono de YouTube. Ve al símbolo de la lupa. Escribe el nombre o link del vídeo que quieres descargar. Entra al vídeo. Pulsa en el botón de “Descargar” de abajo a la derecha. Selecciona la opción de calidad que prefieras entre “Música” (para descargar solo el audio) o “Vídeo” (para descargar tanto el audio como la imagen del vídeo).

Gracias a que Snaptube te permite descargar el audio de los vídeos, podrás descargar tu música favorita de una forma muy fácil y gratuita. Sin duda esta es una de las ventajas más grande de esta app.

Si quieres ver cómo va la descarga, debes ir a la flecha apuntando hacia abajo que te sale en la barra del navegador. Ahí podrás visualizar cuánto falta para acabar la descarga, pausarla o cancelarla si es lo que deseas.

Una vez que has descargado el archivo, ya lo tendrás disponible en tu móvil. Si has descargado un vídeo, te aparecerá en tu galería, pero si has descargado un audio, podrás encontrarlo en tu música.

Es importante aclararte que está aplicación solo está disponible para móviles Android. En iPhone no puedes instalarla pues no está en la App Store.

A pesar de que Snaptube es una app muy buena, debes saber que no la única que te permite descargar vídeos de YouTube, pero eso seguro que ya lo sabias. Cuéntanos ¿qué te ha parecido Snaptube?, ¿crees que es una app útil para descargar contenido de internet?