Ver vídeos de YouTube sin anuncios y sin estar conectado a Internet es el sueño de todos. Se puede conseguir descargando los vídeos que quieres ver, aunque YouTube no tiene una opción o una herramienta oficial para hacerlo. Lo más parecido que ofrece para ello es la app YouTube Go que está plagada de limitaciones: no todos los vídeos se pueden descargar, debes usar la app con Internet cada cierto tiempo, no puedes pasar los vídeos a otros dispositivos, etc.

Afortunadamente, existen muchas apps de terceros que te permiten descargar vídeos de YouTube fácilmente y sin limitaciones. Nuestra favorita es SnapDownloader, ya que tiene características geniales que muy pocas apps de su estilo ofrecen. ¿Cuáles? La opción de descargar vídeos en 8K, la posibilidad de descargar listas, vídeos de realidad virtual y hasta canales enteros, su proxy incorporado para saltarse las restricciones geográficas y la función de programar las descargas.

A continuación, te vamos a enseñar a descargar los vídeos y listas de YouTube que tú quieras y en la calidad que prefieras con esta potente y fácil de usar herramienta.

Pasos para descargar vídeos o listas completas de YouTube con SnapDownloader

SnapDownloader es una app premium para descargar vídeos de Internet que hace lo que tiene que hacer de forma efectiva, rápida y sin molestarte con anuncios. Si quieres usarla para descargar una lista de YouTube o un vídeo, solo debes seguir estos pasos:

Lo primero que debes hacer es ir a YouTube y copiar el enlace del vídeo o lista que deseas descargar.

que deseas descargar. Ahora, pincha el siguiente enlace para descargar SnapDownloader. Está disponible para Windows y macOS , así que elige la versión apropiada para tu PC.

, así que elige la versión apropiada para tu PC. Instala la aplicación y luego ábrela .

. Pega el enlace en la barra para introducir texto que está en la parte superior de la app.

en la barra para introducir texto que está en la parte superior de la app. Luego, presiona el botón Search que está justo al lado.

que está justo al lado. Dependiendo de si estás descargando un vídeo o una lista, tendrás que hacer lo siguiente: Si es un solo vídeo, elige la calidad deseada (4K, 1080p, 720p, etc.), el formato (el vídeo completo o solo la música) y luego pulsa el botón verde de Download . Si es una lista o playlist, te aparecerán todos los vídeos que contiene. Además de elegir la calidad deseada, tendrás que seleccionar los vídeos que quieres descargar de la lista. Puedes presionar en Select all para seleccionarlos todos. Finalmente, toca en Download para descargarlos.



Ahora, puedes ir a la pestaña Downloads para ver el progreso de las descargas. Cuando se completen, encontrarás los vídeos en la carpeta Videos\SnapDownloader, aunque puedes cambiar esta ruta desde los ajustes.

¡Eso es todo! De esta misma manera puedes usar SnapDownloader para descargar vídeos de más de 900 sitios web, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, Dailymotion y Metacafe.

Ten en cuenta que la versión gratuita de SnapDownloader tiene una duración de 24 horas. Si te gustó la app y quieres seguir usándola, puedes comprarla con un pago único y te la quedas para toda la vida. Recibirás actualizaciones completamente gratis y soporte las 24 horas, todos los días de la semana. En fin, si eres aficionado a descargar vídeos de Internet, créenos que esta app vale mucho la pena.