Si ya tienes ganas de ver los partidos de la nueva temporada del fútbol español, de seguro que este artículo te resultará muy útil. Así como te explicamos cómo ver la Champions League de manera gratuita, ha llegado el momento de que descubras la forma de disfrutar de la LaLiga sin pagar nada y desde tu móvil. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros que enseguida te lo contamos.

Cómo ver partidos de LaLiga gratis en tu móvil Android

Si bien los derechos de transmisión de la temporada 2022-23 de LaLiga pertenecen en su mayoría a plataformas de pago, aún existe un canal en España que da estos partidos de fútbol en abierto: Gol TV. Sintonizar este canal deportivo es muy fácil y puedes hacerlo desde tu móvil. Lo único que tienes que hacer es usar los enlaces que dejamos aquí abajo:

Enlace | Ver Gol TV en directo

Enlace | Ver Gol TV en TDT Channels

Ahora bien, en caso de que quieras ver los partidos de LaLiga gratis en una app desde el móvil (y no desde el navegador), pues te recomendamos instalar la aplicación de TDT Channels. Esta te permite sintonizar cualquier canal en abierto en tu Android, incluyendo Gol TV.

¿Qué hacer si no puedo ver la transmisión en abierto de Gol TV?

Si has entrado en los enlaces anteriores y no lograste ver Gol TV en vivo, no te preocupes, existe una explicación para esto. Este canal deportivo solo ofrece la transmisión en abierto y gratis de los partidos de LaLiga para España, lo que significa que, si estás en otro país, pues no podrás verlos.

¿Hay una forma de saltarse esta restricción? Sí, lo único que debes hacer es usar una VPN para simular tu ubicación de conexión en España. ¿No sabes cuál utilizar? Pues no te preocupes, aquí te dejamos una lista con las 10 mejores VPNs gratis para Android.