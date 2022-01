Hoy en día son muchas las personas que usan las plataformas de streaming para entretenerse, ver deportes o conocer las noticias actuales. Sin embargo, todavía hay muchos que prefieren la forma tradicional de ver contenido audiovisual. Si eres de los que continúan disfrutando de los canales de la televisión digital terrestre, aquí te vamos a explicar cómo puedes tener todos los canales de la TDT en tu móvil Android sin usar sintonizadores.

TDTChannels, la app para tener todos los canales de la TDT en tu Android

Afortunadamente, existen muchas formas de ver la TDT. Puedes hacerlo en tu Chromecast, en un altavoz inteligente e incluso en tu coche. Pues bien, en el caso de que quieras hacerlo en tu móvil Android debes saber que en la Google Play Store te encontrarás con una gran variedad de aplicaciones para ver la TDT.

Ahora bien, en la mayoría de estas apps debes configurar y ordenar manualmente la lista de canales, lo que puede llegar a resultar bastante molesto. Pero esto no es así con TDTChannels. Esta es una aplicación con la que te ahorras el proceso de sintonización, ya que se encarga de configurar automáticamente todos los canales de la TDT. Además, TDTChannels cuenta con la gran mayoría de canales en abierto de España ordenados en un menú atractivo y clasificado según el contenido de los canales (informativos, deportivos, infantiles, etc.).

Como puedes ver en la imagen de arriba, desde que entres en la app de TDTCahnnels tienes a la vista todos los canales disponibles, por lo que solo debas pulsar sobre ellos para comenzar a verlos. Se trata de una aplicación muy fácil de utilizar y que además es totalmente gratuita.

¿Cómo descargar e instalar TDTChannels?

TDTChannels no se encuentra disponible en la Google Play Store, por lo que no puedes descargarla en esta tienda. Pero no te preocupes, instalarla en tu móvil es muy fácil. Para ello tienes que descargar el APK en la web oficial de TDTCahnnels desde el enlace que te dejamos aquí abajo. Una vez que tengas el archivo solo tienes que instalarlo y listo. ¿No sabes instalar un APK? Tranquilo, aquí te dejamos el tutorial de instalación de un archivo APK en Android.

Descargar | TDTChannels