¿Sabías que Paramount+ transmite la UEFA Champions League? Así es, el servicio de contenido en streaming ha adquirido los derechos de la competencia de clubes más importante del fútbol europeo. Sin embargo, la plataforma solo da los partidos de Champions League en Estados Unidos, ya que en el resto de los países en donde ofrece su servicio no tiene el derecho de transmisión.

Pero no te preocupes, si quieres ver la Champions League en Paramount+, pero no vives en Estados Unidos, aquí te explicamos dos métodos con los que podrás hacerlo de manera fácil.

Cómo ver la Champions League si tienes Paramount+

Así como te trajimos la forma en la que puedes ver la Champions League en HBO Max, ha llegado el momento de que sepas cómo usar Paramount+ para ver la Liga de Campeones desde cualquier parte del mundo. Si ya tienes una cuenta en esta plataforma, te invitamos a que intentes lo siguiente:

Instala una app de VPN en tu móvil o Smart TV.

en tu móvil o Smart TV. Ahora debes abrir esta aplicación y conectarte a una VPN de EE. UU .

. Finalmente, abre Paramount+ con tu cuenta y busca en la sección de deportes para encontrar los partidos disponibles de la UEFA Champions League.

Como ves, para hacer este método es necesario usar una VPN. Si no tienes idea cuál elegir, te invitamos a que le eches un vistazo a las mejores VPNs gratuitas para móviles Android o las mejores VPN en Android TV. ¿Aún no posees una cuenta activa en esta plataforma? Pues descuida, también tenemos un método para los que aún no tienen una cuenta de Paramount+ y en seguida te lo contamos:

Usa una app de VPN para conectarte a una red de EE. UU .

. Lo siguiente es abrir la web de Paramount+ para crear una nueva cuenta .

. Ahora solo tienes que completar el proceso teniendo en cuenta que debes poner una dirección y código postal de EE. UU (puedes buscar esta información en Google).

(puedes buscar esta información en Google). Para finalizar con la creación de tu cuenta estadounidense de Paramount+, te solicitarán que afilies un método de pago. Allí debes colocar una tarjeta de crédito americana. Si no tienes una, puedes comprar una Paramount+ Gift Card en PayPal, Best Buy o Walmart y usarla como código promocional para pagar la suscripción y listo.

Una vez completado estos pasos, ya tendrás una cuenta estadounidense de Paramount+ que podrás usar (conectándote a una VPN de EE. UU.) para ver la Champions League. Y… ¿Cuánto vale la suscripción? Pues en 4,99 $ al mes, siendo esta una de las plataformas más baratas del mercado que ofrece los partidos de la Liga de Campeones.