¿Vives en Argentina y tienes contratado el servicio de Cablevisión Flow? Si tu respuesta es “sí”, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Gracias a una promoción que está disponible para todos aquellos clientes que tienen Flow, conseguir Paramount+ gratis es posible.

No hace falta poner una tarjeta de crédito o crearse una cuenta en Paramount+, pues la compañía de cable e Internet más importante de Argentina, Cablevisión, lanzó una oferta temporal en la que ofrece 1 año de Paramount+ gratis para todos sus clientes.

Conseguir Paramount+ desde el decodificador de Flow

Si tienes el pequeño aparato llamado “Flow Box” conectado a tu TV, tendrás que realizar todos estos pasos para poder subscribirte a Paramount+ de forma gratuita:

Sintoniza el canal 247 desde tu decodificador Flow Box.

desde tu decodificador Flow Box. Una vez sintonizado el respectivo canal, tendrás que pinchar en el botón “Info” que aparece en tu control remoto.

Se desplegará una nueva pantalla en tu televisor. Para confirmar la compra del servicio Paramount+ , tendrás que dirigirte hasta el botón que dice “Subscribirse”.

, tendrás que dirigirte hasta el botón que dice “Subscribirse”. Una vez que estés posicionado sobre ese botón, deberás pulsar la tecla “Ok” en tu control remoto.

Si realizaste todo de forma correcta, podrás ver las series, películas y documentales que ofrece Paramount+ desde tu cuenta de Flow.

Es importante mencionar que el sistema puede llegar a tardar de 20 a 40 minutos en registrar la “compra”. Es por este motivo que te recomendamos no desesperarte si no puedes acceder de inmediato al contenido que ofrece Paramount Plus.

Conseguir Paramount+ desde la app de Flow

¿No cuentas con el decodificador de Flow? No te preocupes, puedes contratar el año gratuito de Paramount+ desde la app, ¿cómo? Siguiendo todos estos pasos:

Abre la app de Flow desde tu dispositivo móvil . Una vez que estés dentro del servicio de streaming de Cablevisión, tendrás que desplazarte hacia abajo .

. Una vez que estés dentro del servicio de streaming de Cablevisión, . Cuando encuentres un apartado llamado “Recomendados Paramount+”, deberás pinchar sobre el mismo.

Presiona sobre cualquiera de los contenidos que se muestran en la pantalla.

que se muestran en la pantalla. Y, por último, dale al botón que dice “Suscribirse” para poder conseguir Paramount Plus de forma gratuita.

En este caso, la suscripción se realiza de forma inmediata, por lo que podrás ver todas las películas, series y documentales de Paramount Plus al instante.

¿Puedo usar mi cuenta de Flow para ver contenido en la app de Paramount Plus?

No, esta oferta no te dará la posibilidad de acceder a la app de Paramount Plus, pues la cuenta de Cablevisión Flow no puede utilizarse para ver el contenido del servicio de streaming desde la app oficial.

En otras palabras, deberás usar la app de Flow desde tu móvil, Smart TV o PC para poder acceder al contenido que ofrece Paramount Plus.

¿Cómo dar de baja Paramount+ en Cablevisión Flow?

Para dar la baja de Paramount Plus en Cablevision Flow, tendrás que llamar al siguiente número de teléfono:

0800-555-3569

Cuando te atienda una operadora, deberás decirle que deseas cancelar la suscripción al servicio de Paramount Plus.

Desde ya, te recomendamos usar un calendario para que puedas recordar cuándo debes dar de baja Paramount Plus. Si no cancelas la suscripción a este servicio antes de que se cumpla un año, te cobrarán 1 año completo por adelantado.

