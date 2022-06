A diferencia de redes sociales más grandes como Instagram, Facebook y TikTok, Twitter sí permite el contenido para mayores de edad en su plataforma. Sin embargo, no todo el mundo puede verlo. Como es lógico, solo las personas con más de 18 años pueden ver este tipo de contenido. Pero aunque tengas la edad requerida, es posible que la red social no te deje ver el contenido etiquetado como «delicado».

El contenido delicado en Twitter no es más que el contenido +18, es decir: fotos o vídeos de índole sexual o con violencia explícita. Por defecto, Twitter bloquea el contenido delicado para que no te apareza en tu timeline sin previo aviso. En algunos casos, el contenido delicado se mostrará con una pequeña advertencia y, en otros, ni siquiera aparecerá.

Si has llegado hasta aquí es porque tu problema es el segundo: Twitter no te deja ver el contenido delicado. Pero no te preocupes, ya que hemos encontrado una solución con la que podrás saltarte esta censura de la plataforma. Descúbrela a continuación.

Cómo ver contenido delicado en Twitter

Los pasos para conseguir que Twitter te muestre todo el contenido delicado son muy sencillos. Y es que lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre Twitter en tu móvil o PC.

en tu móvil o PC. Ve a Configuración y privacidad . Para que te aparezca esta opción, debes tocar tu icono de perfil en el móvil o la opción «Más opciones» en PC.

. Para que te aparezca esta opción, debes tocar tu icono de perfil en el móvil o la opción «Más opciones» en PC. Selecciona la opción Privacidad y seguridad .

. Entra en Contenido que ves .

. Marca la opción que dice Mostrar contenido multimedia que pueda contener material delicado.

¡Eso es todo! A partir de ahora, Twitter te mostrará cualquier tuit sin ningún tipo de filtro. Ahora bien, si después de probar Twitter sin censura te arrepientes, simplemente vuelve a este apartado de la app y desmarcar la opción mencionada anteriormente para dejar de ver contenido delicado.

Por cierto, si estás eliminando los filtros de tu vida, entonces mira también estos tutoriales de cómo ver contenido para adultos en Google y de cómo desactivar el modo restringido en YouTube.

¿Qué es el contenido delicado en Twitter?

Por si te lo preguntas, «contenido delicado» en Twitter significa que la imagen o vídeo que estás a punto de ver puede incluir violencia explícita, desnudos, contenido sexual, incitación al odio, sangre, etc. Tal y como indica la palabra, el contenido delicado es todo aquel que muestre cosas sensibles para algunas personas. Así que, si todo lo que mencionamos antes te puede sensibilizar, es mejor que no actives la opción de ver contenido delicado en Twitter.