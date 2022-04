Si estás aquí es porque has intentado reproducir un vídeo de YouTube y no has podido, ya sea porque la plataforma no te deja o porque no lo encuentras. Lo más probable es que tengas el modo restringido activado, el cual bloquea cierto tipo de contenido no apto para menores. Puede que lo hayas activado tú mismo por error o que tu proveedor de Internet lo haya hecho. En todo caso, aquí te enseñaremos cómo desactivarlo.

¿Qué es el modo restringido de YouTube y cómo desactivarlo?

El modo restringido es una opción que se activa desde los ajustes de la aplicación de YouTube. Aunque no es infalible, sirve para filtrar el contenido para adultos que no quieres ver o que no quieres que vean otras personas que usan tus dispositivos. Por ejemplo, los vídeos donde se habla de sexo, violencia, conflictos bélicos, entre otros, suelen ser bloqueados por el modo restringido.

Apagar el modo restringido de YouTube es tan sencillo como seguir estos pasos:

Abre la aplicación de YouTube (o el sitio web en su defecto).

(o el sitio web en su defecto). Toca el icono de tu cuenta (está en la esquina superior derecha).

(está en la esquina superior derecha). Ahora, haz lo siguiente dependiendo del dispositivo donde estés: En móviles y tablets : ve a Configuración > General > Modo restringido. En ordenador : ve al final del menú de opciones y allí encontrarás el Modo restringido.



¡Así de fácil! De esta forma, podrás verificar si el modo restringido está activado y apagarlo en caso de ser necesario.

El modo restringido de YouTube no se desactiva, ¿qué hago?

Es posible que el modo restringido de YouTube haya sido activado en tu dispositivo por tu proveedor de Internet o por el administrador de la red (universidad, biblioteca, institución pública, empresa, etc.). Pinchando el siguiente enlace puedes verificar si de verdad hay limitaciones para ver YouTube en tu red:

Ver | Restricciones de contenido de YouTube en tu red

En este caso, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto directamente con los administradores de la red y pedirles que desactiven el modo restringido de YouTube en tu dispositivo. Si no puedes contactar con ellos o si no logran solucionarte el problema, intenta lo siguiente:

Apaga el router de tu casa u oficina durante 5 minutos.

Enciende el router y mira si ya se quitó el modo restringido.

Si estás conectado por datos móviles, activa el modo avión durante un rato.

Apaga el modo avión y vuelve a intentar ver el vídeo de YouTube que antes no podías.

Si esto tampoco solucionó nada, prueba con las soluciones que te daremos a continuación.

Desactiva el modo restringido de Google Family Link

Google Family Link es la aplicación de control parental de Google. Alguien puede haberla configurado para restringir el contenido de YouTube en los dispositivos de tu casa o empresa. Así que haz lo siguiente para deshabilitar el modo restringido desde esta app:

Abre la app Google Family Link e ingresa con la cuenta de Google que configuró el control parental.

e ingresa con la cuenta de Google que configuró el control parental. Ahora, tendrás que pulsar sobre el miembro de la familia que tiene la restricción en YouTube.

que tiene la restricción en YouTube. Selecciona Gestionar configuración .

. Después, elige YouTube y apaga el modo restringido.

Desactiva el modo restringido de Google Home

Otra aplicación desde la cual se puede activar el modo restringido es Google Home. Por lo tanto, asegúrate de que tú o alguien no haya activado el modo restringido en esta app de esta forma:

Abre la app de Google Home .

. Elige el dispositivo que tiene la restricción en YouTube.

que tiene la restricción en YouTube. Toca la rueda dentada de Ajustes .

. Presiona en Notificaciones y Bienestar digital .

. Ve a Configuración de YouTube .

. Apaga las opciones Restringir para mí y Restringir para las personas no autorizadas.

Apaga cualquier VPN o firewall

También existe la posibilidad de que el firewall de tu PC o Android esté limitando el contenido que puedes ver en YouTube, sobre todo si es de terceros. Este mismo problema lo puede causar una aplicación de VPN. Por consiguiente, te recomendamos apagar la VPN o firewall que estés usando por un momento para verificar que no sean las causantes del problema.

Cambia las DNS

Desde las DNS también pueden restringirte el contenido que ves en YouTube. Para comprobar que este no sea el problema, sigue este tutorial de cómo cambiar las DNS en Android. Cámbialas por las de Google que no tienen ningún tipo de restricción para YouTube:

DNS 1 : 8.8.8.8

: 8.8.8.8 DNS 2: 8.8.4.4

Limpia la memoria caché de la app de YouTube

La aplicación de YouTube puede tener un fallo que te esté impidiendo ver ciertos vídeos. Para arreglarla, mira este artículo de cómo limpiar el caché de las apps en Android. Después de hacer esto, el problema debería haber desaparecido.

Si ninguna de estas soluciones te funcionó, es probable que solo el administrador de tu red sea capaz de quitar el modo restringido. Así que tienes que negociar con él para lograr tu cometido.