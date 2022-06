Si eres alguien que no usa las aplicaciones de citas, lo más probable es que aunque no las uses, te causen curiosidad. Muchas personas ajenas a este mundo de las apps para encontrar pareja en algún momento habrán deseado entrar en alguna de ellas solo para saber que perfiles se puede encontrar, solo por curiosidad, sin tener intensiones de ligar con nadie.

Entonces, ¿es posible curiosear en Tinder sin necesidad de crear una cuenta? A continuación, te presentamos una respuesta real a esta incógnita para que no caigas en las mentiras de Internet.

Utilizar los motores de búsqueda para encontrar un perfil de Tinder

Tinder no cuenta entre sus ajustes con la opción de ocultar los perfiles de sus usuarios para que no aparezcan en los motores de búsqueda. Entonces, ¿es posible encontrar el perfil de alguien en Tinder? Sí, ¿es fácil? No.

La mayoría de los usuarios por lo general no suelen colocar su nombre y apellido para evitar ser localizados fácilmente. Usualmente, lo que hacen es colocar el nombre de pila o algún apodo.

Por lo que, si tienes el nombre y apellido de alguien y colocas el término Tinder probablemente no te aparezca nada en el buscador, pero eso no quiere decir que no tenga Tinder, lo más probable es que se registró con un nombre diferente.

Y si en dado caso, intentarás encontrar el perfil de alguien con su nombre de pila, lo único que obtendrás es una montaña de resultados de los perfiles de los usuarios con el mismo nombre.

¿Cómo puedo ver un perfil de Tinder sin registrarme o crearme una cuenta?

Está claro que Tinder no cuenta con la opción de visualizar los perfiles de sus usuarios de manera pública, a diferencia de otras redes sociales, como, por ejemplo, Facebook. Por lo tanto, sí deseas visualizar los perfiles de los usuarios de Tinder, deberás crearte una cuenta obligatoriamente para poder acceder a ellos. A menos de que tengas certeza de cuál es su nombre de usuario, en ese caso, solo debes colocarlo en Google o cualquier otro buscador, seguido del término Tinder.

Entonces, si la solución más práctica es simplemente crearte una cuenta en Tinder, deberías considerar crearte una. Pero espera, antes de que te alarmes, nadie ha dicho que debes hacerlo con tu información real.

Si deseas fisgonear desde el anonimato, puedes crearte una cuenta en Tinder desde la versión web, que te permite con solamente un correo y un número de teléfono crearte una cuenta en Tinder. No deberás colocar tu nombre real, incluso ni siquiera necesitas colocar una foto de perfil, ya que es opcional, o podrías simplemente colocar una foto falsa, de esta manera podrás matar tu curiosidad desde la comodidad del anonimato.

¿Existen aplicaciones que permiten visualizar los perfiles de Tinder?

De una vez te recomiendo que no pierdas el tiempo. Estas aplicaciones que prometen permitirte ver perfiles de Tinder por lo general son un gran engaño. La realidad es que solo terminarán instalando virus en tu móvil e intentarán robar tus datos.

Ya he mencionado en varios artículos todos los peligros a los que te expones al hacer esto, pero nunca está demás recordarlo. No descargues aplicaciones desde fuentes desconocidas, te expones a que roben tu información y hasta podrías terminar dañando tu teléfono.

Así que, si te interesa, te dejaré un artículo en donde te explicamos las cosas que puedes hacer para mejorar tu privacidad en Android este 2022.