¿Estás cansado de mostrar tu rostro en la foto de perfil de WhatsApp? Si tu respuesta es “sí”, la aplicación de mensajería más usada en el mundo te da la posibilidad de usar tu avatar como foto de perfil.

Gracias a la inclusión de los esperados avatares, los cuales también están presentes en Instagram y Facebook, cualquier usuario puede poner su avatar de foto de perfil. A pesar de que parecería ser un procedimiento muy complicado de llevar a cabo, WhatsApp ha facilitado una función para que dicha acción sea extremadamente sencilla.

Así puedes poner tu avatar de WhatsApp como foto de perfil

Antes de que te mostremos el tutorial, es imprescindible que crees tu propio avatar personalizado en WhatsApp. Si ya lo has creado, podrás utilizarlo como foto de perfil siguiendo cada uno de los pasos que te dejamos aquí:

Lo primero que tendrás que hacer es abrir la app de WhatsApp desde tu dispositivo móvil .

. Una vez que estés dentro de la aplicación de mensajería en cuestión, deberás pinchar en los tres pequeños puntos verticales , los cuales se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

, los cuales se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”.

Ingresa en el apartado llamado “Avatar”.

Dale a la opción que dice “Crear foto del perfil”.

Por consiguiente, deberás elegir la pose que quieras que tenga tu avatar, como así también el color del fondo.

Habiendo personalizado todos estos parámetros, tendrás que pinchar sobre la palomita que aparece arriba a la derecha de la pantalla .

. En segundos, WhatsApp te mostrará el siguiente mensaje “Se actualizó la foto del perfil”.

Podrás comprobar cómo ha quedado tu nueva foto de perfil desde los ajustes de tu cuenta de WhatsApp.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario aclarar que si modificas tu avatar de WhatsApp, la foto de perfil que has creado no tendrá ningún cambio, ¿qué quiere decir esto? Que deberás volver a realizar todos los pasos que te hemos dejado arriba para que la foto de perfil se actualice de forma correcta.