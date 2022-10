Meta quiere llevar su idea del metaverso a todas sus plataformas. Desde hace meses se había rumorado que WhatsApp añadiría un creador de avatares y que estos serían muy parecidos a los avatares 3D de Facebook que se estrenaron hace poco. Pues bien, esto ya es una realidad. Los avatares personalizados ya llegaron al servicio de mensajería instantánea y a continuación te contamos cómo crear uno.

Cómo crear tu avatar personalizado en WhatsApp

WhatsApp acaba de estrenar un nuevo creador de avatares personalizados que no te puedes perder. Esta función te permitirá crear tu propio personaje animado para usarlo de foto de perfil o como sticker. De hecho, la aplicación genera un pack de stickers personalizado con tu avatar de manera automática. ¿Quieres saber cómo crear el tuyo? Pues solo tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y pulsa sobre los tres puntos de la esquina superior derecha para ingresar en los Ajustes de la app.

y pulsa sobre los tres puntos de la esquina superior derecha para ingresar en los de la app. Una vez allí, debes presionar en la opción Avatar.

Ahora debes pulsar en siguiente y completar el proceso de creación del avatar personalizándolo a tu gusto.

personalizándolo a tu gusto. Finalmente, al terminar de crear tu avatar ya podrás usarlo para enviar stickers o como imagen de perfil.

¿Cómo activar el creador de avatar personalizado en WhatsApp?

Es importante que sepas que, por el momento, el creador de avatares personalizados de WhatsApp no está disponible para todos los usuarios. De hecho, actualmente esta función solo se encuentra en la versión 2.22.23.9 de WhatsApp Beta y ha llegado a unos cuantos usuarios en todo el mundo.

¿Aún no tienes activo los avatares personalizados en tu WhatsApp? Pues no te preocupes, lo único que tienes que hacer es esperar, ya que la función se irá desplegando lentamente hasta que llegue a todos los usuarios. Además, te invitamos a que mantengas actualizada la app para que no te pierdas de esta y de ni ninguna otra novedad que está por llegar a la plataforma.