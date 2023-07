Si estás aquí es porque de seguro quieres saber si existe una forma de ver quién ha descargado tus vídeos de TikTok. Ahora bien, aunque la red social china tiene un montón de funciones que permiten rastrear la actividad de los usuarios (saber los likes, comentarios, el historial de vídeos, etc.), esto no significa que también muestre esta información.

De hecho, TikTok no permite ver quién guarda o descarga tus vídeos. Los creadores de contenido en TikTok pueden ver en las estadísticas de cada vídeo la cantidad de veces que se ha descargado (en el mismo apartado en el que se ven los Me Gusta), pero no la lista de los usuarios que lo han hecho… ¿No te gusta que desconocidos estén descargando tus vídeos? Pues a continuación te contamos qué puedes hacer.

No, TikTok no permite saber quién guardó tus videos, pero sí puedes desactivar las descargas

Aunque oficialmente no se puede ver la lista de personas que han descargado tus vídeos de TikTok, sí que puedes hacer algunas cosas para intentar conocer quienes han guardado tus vídeos. Por ejemplo, puedes saber quiénes han visto tus vídeos y quiénes han visto tu perfil recientemente, con lo que puedes aumentar tus sospechas sobre quién los está guardando.

Ahora bien, afortunadamente, TikTok tiene una opción que permite bloquear la descarga de tus vídeos (aunque igual los pueden seguir guardando con capturas de pantalla)… ¿Te gustaría hacerlo? Pues a continuación, te contamos cómo deshabilitar esta función para que puedas proteger la privacidad de tu contenido:

Abre TikTok y entra en el apartado Perfil .

y entra en el apartado . Pulsa en el botón de menú (≡) que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Ahora presiona en Ajustes y privacidad y luego en Privacidad .

y luego en . Finalmente, pulsa en Descargas e inhabilita la opción Descarga de vídeos.

Y tú… ¿Desactivarás la descarga de tus vídeos de TikTok?