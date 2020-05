¿Usas TikTok a diario y le das muchos likes a los vídeos que ves en tu móvil? Pues seguro que quieres saber dónde se guardan todos esos vídeos. Si esto es así, has llegado al lugar indicado.

En este artículo no solo te mostraremos cómo encontrar los vídeos que más te han gustado, también te mostraremos cómo hallar los vídeos y sonidos guardados como favoritos.

Cómo ver los vídeos que te han gustado en TikTok

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que hacer para ver esos vídeos, es necesario destacar que todas las publicaciones que te han gustado en TikTok no son públicas, o sea, solo serás tú el que veas esos vídeos que te han gustado.

Dentro de la app de TikTok, tendrás que pinchar sobre tu perfil , el cual se ubica abajo a la derecha de la pantalla y lleva el nombre de “Yo”.

, el cual se ubica abajo a la derecha de la pantalla y lleva el nombre de “Yo”. Dentro de tu perfil, tendrás que darle al pequeño corazón que se muestra en la parte derecha de la pantalla.

que se muestra en la parte derecha de la pantalla. Como por arte de magia, TikTok te mostrará todas las publicaciones a las que le has dado un “me gusta”.

Por otro lado, si quieres quitar algunos de los vídeos que se muestran en esta categoría, deberás pinchar sobre el vídeo y luego quitarle el “corazoncito” que le has dado.

Cómo ver los vídeos guardados en TikTok

No confundas los vídeos guardados con los vídeos que te han gustado, pues en esta sección solo encontrarás aquellos vídeos que has guardado al momento de verlos. Si has pulsado sobre un vídeo y luego le has dado a la opción “guardar”, podrás ver ese vídeo de la siguiente manera:

En la pantalla principal de TikTok, pincha sobre la opción que se ubica abajo a la derecha de la pantalla: “Yo”.

Ya dentro de tu perfil de la red social de vídeos, tendrás que pinchar sobre el icono que se ubica justo al lado de Editar perfil .

. Si has hecho todo bien, deberías poder ver todos los vídeos de TikTok que has guardado.

Como sucede con los vídeos que te han gustado, puedes eliminar aquellos vídeos guardados que ya no quieres tener en esa sección.

Cómo ver los sonidos favoritos en TikTok

El procedimiento que debes llevar a cabo para ver los sonidos que has guardado como favoritos en TikTok es exactamente el mismo que el de ver vídeos guardados. De igual manera, te lo vamos a explicar en pocos pasos:

Cuando hayas abierto la app de TikTok en tu móvil, tendrás que ingresar en tu perfil pinchando sobre “Yo”.

pinchando sobre “Yo”. Una vez estés dentro de tu perfil, deberás pinchar sobre el icono que se ubica justo al lado de Editar perfil .

. Dentro de Favoritos, tendrás que pinchar sobre Sonidos para ver todos los que has guardado como favoritos.

Por otra parte, si lo que quieres es subir música a TikTok, pincha aquí. Este tutorial en concreto no te servirá para encontrar los sonidos que has subido a la red social, pues solo sirve para hallar los que has marcado como favoritos.

Por último, si buscas trucos para exprimir TikTok, pincha aquí, seguro que algunos de esos trucos te servirán para tener una mejor experiencia de uso dentro de la red social.