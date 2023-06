Aunque los móviles y tablets Android cada vez traen más capacidad de almacenamiento, es normal que los usuarios eliminen con regularidad aplicaciones de sus dispositivos. Cada tanto se viralizan nuevas aplicaciones en Internet y muchas personas las instalan en sus móviles para terminar borrándolas.

Por ejemplo, cuando hubo la fiebre por Pokémon GO, Snapchat, Fruit Ninja y Candy Crush, muchas personas instalaron estas aplicaciones para terminarlas borrando. Ahora bien, puede que no lo sepas, pero existe una forma de recuperar apps que has borrado en Android. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues descuida, a continuación, te explicamos cómo puedes volver a instalar aplicaciones que desinstalaste.

Cómo recuperar aplicaciones y juegos desinstalados en Android

Android es un sistema operativo que cuenta con muchas funciones multiplataformas y una de ellas es la capacidad de sincronizar aplicaciones entre dispositivos. Si tienes iniciada la sesión de tu cuenta de Google en una tablet, móvil, smartwatch, tele o Chromebook, puedes compartir las aplicaciones entre los dispositivos.

¿Para qué sirve esto? Pues para que no tengas que comprar una aplicación de pago dos veces si quieres tenerla en tu móvil y en la tablet a la vez. También sirve para que puedas volver a instalar una app de pago que borraste. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues siguiendo los sencillos pasos que dejamos a continuación:

Entra en la Play Store desde tu móvil o tablet Android.

desde tu móvil o tablet Android. Ahora, pulsa en el icono de tu perfil que se encuentra en la esquina superior derecha.

que se encuentra en la esquina superior derecha. Lo siguiente es pulsar en Gestionar apps y dispositivo .

. Luego pulsa en Gestionar y después cambia el apartado Instaladas a No instaladas .

y después cambia el apartado Instaladas a . Finalmente, selecciona las apps o juegos que quieres recuperar y luego pulsa en el botón Instalar que está en la esquina superior derecha y listo.

Y tú… ¿Cuál es la aplicación que borraste y quieres recuperar?