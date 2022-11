Existe una diferencia de al menos dos horas entre Qatar y España por lo que a veces es posible que te pierdas de algún partido que tenías planeado ver. Si te pasa esto o si simplemente quieres mantenerte al día cono los juegos que están por venir y los resultados en el momento, te enseñamos cómo recibir notificaciones de los partidos del Mundial 2022 en Android.

No te pierdas los partidos de tu selección favorita con la ayuda de la campanita de Google

La mejor parte de todo este proceso para recibir notificaciones de los partidos de Qatar 2022 de tus selecciones favoritas, es que no tendrás que instalar ninguna aplicación extraña. Para hacer esto solo necesitas contar con Google en tu móvil. Por supuesto deberás asegurarte de que Google tenga permiso de enviarte notificaciones en la sección de Ajustes y luego deberás seguir estos pasos:

Ve a tu buscador de Google y escribe algo referente al mundial como “Qatar 2022”, por ejemplo.

y escribe algo referente al mundial como “Qatar 2022”, por ejemplo. Entre los resultados podrás encontrar información sobre los encuentros, estadísticas y demás, pero concéntrate en encontrar la campana , como en la imagen.

, como en la imagen. Presiona esa campana y presiona en Continuar en la ventana emergente que aparecerá.

en la ventana emergente que aparecerá. Ahora solo tienes que especificar cuáles son las selecciones de las que quieres estar al pendiente y llegaran notificaciones a tu móvil que te recordaran cuando los juegos están por empezar.

Cuando se acerque la hora del partido puedes fijar el resultado en directo

Digamos que se acerca la hora de un juego que quieres ver, pero tienes que asistir a una reunión, debes hacer un viaje, o simplemente no tienes un televisor cerca y no cuentas con alguna aplicación que te permita ver los partidos en tu móvil. Pues si ese es el caso, no hay ningún problema, ya que te ofrecemos la posibilidad de ver los resultados de los juegos en vivo con ventanas emergentes de Google.

Esto se puede con la opción de Fijar el resultado en directo, Esta opción solo estará disponible para los encuentros que están ocurriendo en ese momento o que están por empezar pronto. Lo único que tienes que hacer para utilizar esta opción es seguir los pasos a continuación:

Entra en el buscador de Google y escribe el nombre de la selección que quieras ver junto a algún texto referente al mundial, como “Mundial 2022”.

junto a algún texto referente al mundial, como “Mundial 2022”. Esto te mostrará una ventana con la información del encuentro, expande esa ventana .

. Entre las estadísticas, fechas y otra información podrás encontrar un botón que dice Fijar el resultado en directo .

. Esto mostrará una burbuja flotante sobre cualquier app que te permitirá conocer información importante sobre el juego en vivo.

en vivo. Si quieres deshacerte de esa ventana emergente solo debes arrastrarla hasta la X y listo se irá.

Con estos trucos jamás estarás desactualizado en cuanto a información del mundial de Qatar 2022. Sin embargo, si quieres estar aún más al día con el mundial, tenemos unas cuantas apps que no puedes dejar de descargar, eso ha sido todo por ahora, si tienes alguna duda, déjala en la sección de comentarios.