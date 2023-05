Para poder estar al mismo nivel que su brutal competencia, YouTube también adoptó la modalidad de los vídeos cortos, añadiendo los Shorts dentro de su página de inicio. Tal como hace TikTok, ahora la plataforma más veterana de vídeos muestra diferentes de estos, solo que cortos de hasta 60 segundos con contenido de todo tipo. Y claro que les ha dado resultado, al tener tanto por lo que mostrar, sin embargo, esto no significa que sea del agrado de todos.

Es posible que encuentres aburridos los Shorts dentro de YouTube cuando entras desde tu cuenta. O quizá, te parezca más bien una molestia si el uso constante que le das a la plataforma es para conseguir recursos audiovisuales de mayor duración y calidad. Sea cual sea tu caso, si no te resulta de mucho agrado YouTube Shorts, te alegrará saber que existen formas de removerlo de tu móvil Android. A continuación, te enseñaremos las maneras más sencillas.

Cómo quitar los Shorts de YouTube en Android

Las alternativas que estás a punto de leer, te ayudarán a remover los Shorts de YouTube en tu dispositivo Android. Explorarás desde la más sencilla, hasta otras que requieren que realices ciertas modificaciones en la aplicación en tu móvil. Queda bajo tu propio criterio si las tomarás o no.

Retira los Shorts desde el navegador o márcalos en la app como “no recomendar”

Las formas más simples de quitar los vídeos cortos tienen que ver con funciones que ya se encuentran dentro de las opciones en YouTube Shorts. En la primera necesitarás usar YouTube no desde la aplicación, sino a través del navegador. Desde este medio podrás encontrar en el apartado de los Shorts una equis que, al pulsar, esconde esta sección por 30 días. Puedes retirar este efecto en el botón “Deshacer”.

La segunda manera sí es desde la app del móvil. En esta solo debes entrar a la sección de Shorts y luego pulsar sobre el menú en forma de tres puntos que se encuentra sobre la esquina superior derecha. Selecciona la opción No recomendarme este canal hasta que desaparezcan todos los vídeos que YouTube tiene por mostrarte.

Desactiva los Shorts desde el menú de la aplicación

La posibilidad de deshabilitar YouTube Shorts de tu aplicación es algo que solo se encuentra en algunos móviles. Para poder comprobar si eres uno de ellos, basta con que te dirijas al menú de YouTube, presiones sobre Configuraciones, vayas a General y revises si hay alguna opción para deshabilitar los Shorts. Si no la encuentras en tu móvil, pasa a la siguiente opción.

Desinstala las actualizaciones en la app de YouTube

Si las anteriores opciones no te gustan, no se muestran, o te parecen demasiado engorrosas, siempre puedes remover del todo la sección de YouTube Shorts, devolviéndote a una versión de la app más vieja en donde todavía no se implementaba el sistema de los vídeos cortos.

Para ello, debes dirigirte primero a Ajustes en tu móvil.

en tu móvil. Selecciona el apartado de Aplicaciones .

. Ubica la aplicación de YouTube .

. Pulsa sobre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y haz un toque en Desinstalar actualizaciones.

De esta forma volverás al YouTube de antes sin los Shorts. Eso sí, ten presente que una vez vuelvas a actualizar, los verás de nuevo. Lo preferible para estos casos es que desactives cualquier opción de actualización automática.

Recurre a YouTube ReVanced

La última opción es utilizar una versión de YouTube modificada en donde puedas acceder a más configuraciones de las que normalmente encuentras en la app original. Actualmente, existe YouTube ReVanced, la cual te permite tener privilegios que se destinan a los usuarios suscritos a YouTube Premium, solo que de forma gratuita.

Desde este recurso puedes encontrar entre sus opciones la posibilidad de quitar los Shorts de YouTube para no verlos más. Otros de los atractivos de YouTube ReVanced es que con él te liberas de los anuncios en los vídeos, así como ver vídeos en segundo plano mientras haces otras actividades en tu dispositivo.

Con estas opciones es posible deshacerse de los Shorts en YouTube. ¿Seguiste alguna desde tu móvil? Coméntanos si te ha resultado.