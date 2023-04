¿Te molesta que YouTube te diga que tienes que dormir cuando estás viendo un vídeo? ¿No te gusta que un recordatorio de hora de dormir te interrumpa un vídeo de YouTube? Pues aquí te traemos la solución. Aunque es cierto que apps como YouTube y TikTok son nocivas para tu sueño, en ocasiones la noche es el único momento del día en el que estás 100% libre para ver vídeos. De ahí a que te interese quitar el recordatorio de dormir en YouTube.

Afortunadamente, YouTube pone a tu disposición un par de opciones para desactivar los avisos de ir a dormir fácilmente en su aplicación para Android e iOS. No perdamos más tiempo y veamos cómo hacerlo.

Pasos para quitar el recordatorio de dormir en YouTube

Para desactivar los recordatorios de ir a dormir en YouTube desde la aplicación para Android o iPhone, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Abre la app de YouTube en tu móvil.

en tu móvil. Toca tu icono de usuario que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Presiona en Configuración .

. Elige General .

. Desactiva las opciones Recordarme tomar descansos y Recordarme cuando sea la hora de dormir.

¡Ya está! Tras desactivar esas dos opciones, YouTube no te mostrará más recordatorios de dormir. Puedes mantener activa la opción de «Recordarme tomar descansos» y ajustar el tiempo que quieres que YouTube te avise que debes parar de ver vídeos. Por ejemplo, puedes establecer esta opción en 3 horas para recordar que no debes ver YouTube durante más de tres horas seguidas.

Además, también puedes mantener habilitada la opción «Recordarme cuando sea la hora de dormir» y poner el período en el que realmente te quedas dormido. Por ejemplo, si ves vídeos de YouTube de 10 pm a 12 am, coloca tu hora de dormir entre las 12 am y las 8 am (si es que duermes 8 horas).

De esa manera, podrás seguir teniendo los recordatorios de dormir, pues después de todo son necesarios para llevar una vida más saludable, pero sin que te molesten para ver vídeos. Por cierto, si quieres deshacerte por completo de los recordatorios de YouTube, quizás debas echar un ojo a los 10 mejores MOD de YouTube Premium para Android.