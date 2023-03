La respuesta a ChatGPT por parte de Google se llama Bard. Fue anunciado a principios de febrero y es un chatbot basado en el modelo de IA conversacional LaMDA (siglas en inglés de Language Model for Dialogue Applications). Es bastante parecido a ChatGPT, ya que puede mantener conversaciones fluidas y naturales con personas para resolver sus dudas de forma eficiente.

El propio Google Bard dice que está entrenado en un conjunto de datos más amplio de texto y código que ChatGPT, lo que puede darle una ventaja en cuanto a la amplitud de la información a la que puede acceder y la calidad de sus respuestas. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? Pues, aunque todavía está en fase experimental, ya está disponible su beta cerrada y aquí te diremos cómo acceder a ella.

Cómo usar el chatbot Google Bard antes que nadie

De momento, la beta cerrada de Google Bard solo está disponible para Estados Unidos y Reino Unido, ya que el chatbot solo es capaz de hablar inglés. La limitación por región realmente no es un problema, puesto que Google no te impide usar una VPN para poder hacer uso de Bard. Sin embargo, si no dominas el inglés, quizás debas esperar un poco más para probarlo porque actualmente no soporta otros idiomas.

En cualquier caso, nada pierdes con unirte a la beta de cerrada de Google Bard. Además, serás de los primeros en tener acceso a Google Bard cuando esté disponible en español. En fin, para poder usar Google Bard ahora mismo solo haz lo siguiente:

Antes de nada, si no estás en EE.UU. o Reino Unido, activa una VPN con ubicación en dichos países en tu dispositivo.

Pincha el siguiente enlace para solicitar acceso a Google Bard.

Presiona en Join waitlist . Tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google, si aún no lo has hecho.

. Tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google, si aún no lo has hecho. Por último, toca la casilla para aceptar la política de privacidad y pulsa en Yes, I’m in.

¡Listo! Ahora solo tienes que esperar un correo en tu email que indique que has sido aceptado. Personalmente, nunca me llegó el correo de confirmación. Simplemente, obtuve el acceso al día siguiente. Por ende, te recomiendo que, después de hacer este tutorial, esperes un día para intentar acceder a Google Bard (con la VPN activada).

Cómo es Google Bard y qué puede hacer

Aunque promete mucho, la IA conversacional de Google parece que todavía está en pañales comparada con la de OpenAI. Sin embargo, tiene cosas interesantes, como que tras cada consulta te da tres opciones de respuestas diferentes, algo similar a lo que hacen los generadores de imagen por IA como DALL-E. Para ver las tres opciones tienes que pulsar en «View other drafts».

Algo que nos parece curioso de Bard es que, a diferencia del chat de Bing (basado en ChatGPT), no suele enlazar a sitios web externos a Google. Únicamente pone enlaces de búsquedas de Google, lo cual es bastante molesto, ya que te obliga a hacer un paso extra para ver la fuente real de la información.

¿Qué puede hacer? Básicamente, lo mismo que ChatGPT: puede generar ideas, escribir textos, hacer códigos de programación, responder a preguntas con hechos u opiniones etc. Eso sí, no está diseñado para ser utilizado como motor de búsqueda. Es decir, aunque puede contestarte preguntas concretas sobre actualidad, realmente no te ofrecerá resultados de búsquedas como el chat de Bing, sino que te dirá que lo googlees de la forma tradicional.

Asimismo, notamos que Google Bard es mucho más cauto que ChatGPT. Cuando le pedimos que hablará sobre los últimos avances en investigación sobre el cáncer, se negó a hacerlo citando a fuentes específicas. En ese tipo de consultas, ChatGPT sí que se anima a ofrecerte una respuesta concreta, aunque puede citar fuentes que se ha inventado, lo cual es muy peligroso. Bard tiende a evitar dar consejos médicos, jurídicos o financieros si pueden resultar confusos.

De todas formas, Google Bard aún está en fase experimental, por lo que tiene mucho margen de mejora. Esperemos que Google siga mejorándolo porque es bastante prometedor.