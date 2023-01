Poner en blanco y negro la pantalla del móvil puede ser muy útil, sobre todo para personas que padecen de algún tipo de problema de visión como el daltonismo o la acromatopsia. Afortunadamente, Android es un sistema operativo muy versátil que se creó pensando en todo tipo de personas, por lo que incluye opciones de accesibilidad que permiten modificar los colores de la pantalla para que todos puedan usar su dispositivo sin dificultad.

Si necesitas poner la pantalla de tu Android en blanco y negro, ya sea por tus problemas visuales o porque simplemente quieres probar cómo se ve así, a continuación te enseñaremos a activar el modo monocromo en tu móvil de forma fácil y rápida. ¡No te tomará más de 5 minutos!

Cómo poner en blanco y negro la pantalla de tu Android con el modo monocromo

Android tiene una opción llamada «Simular espacio de color» que te permite modificar los colores de la pantalla. Para acceder a esta opción y activar el modo monocromo en tu móvil, solo debes hacer lo siguiente:

Abre la app de Ajustes de móvil.

de móvil. Ve a Acerca del teléfono .

. Pulsa 7 veces seguidas la opción Número de compilación hasta que diga que ya eres desarrollador.

hasta que diga que ya eres desarrollador. Vuelve al menú principal de los Ajustes y selecciona Sistema.

Entra en Opciones de desarrollador .

. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Simular espacio de color .

. Selecciona Acromatopsia o Monocromático (el nombre varía según la versión de Android que tengas).

Cabe aclarar que este modo solamente pone en blanco y negro la pantalla de tu móvil. No modifica los colores de las apps ni de su contenido. Eso quiere decir que si tomas una foto o una captura de pantalla con tu móvil en modo monocromo, tú la verás en blanco y negro, pero a las personas que se la envíes las verán con los colores reales.

Si quieres quitar el modo blanco y negro de tu Android, simplemente ve a Ajustes > Sistema > Opciones de desarrollador > Simular espacio de color > Desactivado. Aunque apagando las opciones de desarrollador debería ser suficiente para desactivar el modo monocromo de Android.

Usa esta app para poner tu móvil en blanco y negro

Si por alguna razón el método anterior no te funcionó o no te convenció, te recomendamos usar Ratio de Blocc. Se trata de un launcher súper minimalista que cambia por completo la interfaz principal de tu Android con un tema en blanco y negro libre de distracciones. Lo único malo de esta opción es que no pone en blanco y negro todo en el móvil, sino solo algunas partes. Aun así, nos parece una buena opción si quieres poner tu Android en blanco y negro sin que se vea mal.

Utiliza las opciones de la capa de personalización de tu Android

Casi todos los móviles Android tienen una capa de personalización, que no es más que un complemento del sistema operativo añadido por el fabricante para ofrecer funciones y diseños únicos a sus móviles. Capas como las de Samsung y Xiaomi incluyen un ajuste para modificar la pantalla donde podrás encontrar la opción para ponerla en blanco y negro. Así que ve a la app de ajustes de tu móvil y en la barra de búsqueda escribe algo como «blanco y negro», «monocromo», «color pantalla», «escala de grises», «calibrar pantalla«, entre otros términos.

Así, te debería aparecer la opción de la capa de personalización te permitirá configurar la pantalla de tu Android en blanco y negro. ¡Eso sería todo! Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda y si quieres comentarnos algo al respecto, puedes hacerlo desde los comentarios aquí abajo.