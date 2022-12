¿Alguna vez has querido compartir un metraje que has visto en Twitter con algún contacto de WhatsApp, pero no has sabido cómo? Pasar un vídeo de Twitter a WhatsApp es sumamente fácil. Existen dos métodos y el primero que te explicaremos no requiere que instales ninguna aplicación y es algo que puedes hacer en menos de un minuto.

Estas indicaciones son tan sencillas cómo las que tienes que seguir para poder compartir un vídeo en tu cuenta de Twitter sin hacer retweet a la cuenta que lo publicó. Si no sabes cómo hacer esto, revisa nuestra publicación donde te lo explicamos paso a paso.

Cómo pasar un vídeo de Twitter a WhatsApp

Los pasos que debes seguir para poder compartir un vídeo de Twitter en WhatsApp son los siguientes:

Abre la app de Twitter y busca el video que quieres pasar a WhatsApp.

que quieres pasar a WhatsApp. Abre el tuit con el vídeo y presiona el botón de compartir que verás abajo y a la derecha.

que verás abajo y a la derecha. Al hacerlo, te aparecerán varias opciones de aplicaciones donde dicho video puede ser compartido. Obviamente, debes escoger WhatsApp.

Busca el contacto a quien quieres enviarle el video en dicha aplicación y envíalo. También puedes compartirlo en tu estado o en un grupo.

Descarga un vídeo de Twitter en tu smartphone

Con el primer método puedes compartir el enlace de un tuit con algún contacto de WhatsApp, en un grupo o en tu estado. Ahora si te gustaría enviar un video directamente, debes descargar el metraje a tu móvil y luego compartirlo con tu contacto.

El detalle es que debes descargar una app desde Google Play que pueda descargar vídeos de Twitter. Existen muchas que tienen esta función, pero “Descargar vídeos de Twitter” es la más sencilla de usar.

Una vez hayas instalado la aplicación, sigue estas indicaciones para que puedas descargar videos de Twitter a tu móvil:

Abre la app de Twitter y busca el video que quieres descargar.

Abre el tuit con el vídeo y presiona el botón de compartir que verás abajo y a la derecha.

que verás abajo y a la derecha. En el menú desplegable verás tres opciones, la que debes escoger es “Compartir Por” y te aparecerán varias aplicaciones, pero la que debes elegir es la aplicación que has instalado para descargar el vídeo (allí aparece como TwDown).

y te aparecerán varias aplicaciones, pero la que debes elegir es la aplicación que has instalado para descargar el vídeo (allí aparece como TwDown). Una vez hayas escogido la app, esta se abrirá con el enlace del tuit que contiene el video. Ahora, debes elegir la calidad con la que el video se va a descargar. Al elegirla la descarga comenzará automáticamente y una vez haya terminado ya tendrás el vídeo en tu galería.

Ahora, debes elegir la calidad con la que el video se va a descargar. Al elegirla la descarga comenzará automáticamente y una vez haya terminado ya tendrás el vídeo en tu galería. Lo último, es enviar ese video al contacto en cuestión por WhatsApp.

Existen otros métodos para bajar videos de Twitter a tu smartphone. Si este método no ha sido de tu agrado, revisa nuestra publicación donde te explicamos muchos otros métodos disponibles para bajar vídeos de Twitter y así elegir uno con el que estés más a gusto.

No olvides compartir esta publicación si te ha sido útil. Y si sabes de otro método para descargar vídeos de Twitter a tu móvil, cuéntanos en los comentarios.