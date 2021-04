Cómo ocultar el recuento de Me gusta en Instagram

Hace poco te comentamos que Instagram te permitiría activar o desactivar los Me gusta. Esta opción ya está disponible y acaba de llegar a la app. ¿Aún no sabes cómo usarla? Pues entonces quédate, porque aquí verás cómo ocultar el recuento de Me gusta en tu cuenta de Instagram.

No obstante, te adelantamos que la herramienta desactiva el contador de likes de una publicación específica. Por lo tanto, no es una función que oculte el recuento de Me gusta en todas las fotos y vídeos de tu perfil.

Cómo desactivar el recuento de likes en una publicación de Instagram

Antes que nada, debes saber que el recuento de Me gusta privado está en fase de prueba. Esto significa que solo algunas personas pueden usar esta función.

¿Y cómo puedes comprobar que tu cuenta está en la fase de prueba? Pues debes abrir Instagram y ver si en tu feed aparece este mensaje:

¿Recibiste el mensaje? Entonces ya puedes ocultar el conteo de likes. Sigue los pasos que verás a continuación para que descubras cómo hacerlo:

Abre Instagram y entra en tu perfil .

. Pincha la publicación donde desactivarás el contador de likes.

donde desactivarás el contador de likes. Presiona el ícono de los 3 puntos .

. Selecciona la opción “Ocultar recuento de Me gusta” .

. ¡Y listo!

Para activar de nuevo el contador de likes, solo debes seguir los pasos que te acabamos de comentar y presionar la opción “Mostrar recuento de Me gusta”.

¡Así ocultas el contador de likes! Que Instagram solo permita hacer esto en una publicación a la vez es un tanto lioso. Lo ideal es que la app añada más adelante una opción para desactivar el recuento de likes en todas las publicaciones de tu cuenta al mismo tiempo.

En todo caso, recuerda que la función aún está en fase de pruebas. El equipo de Instagram quiere comprobar si a los usuarios les gusta o no el recuento de Me gusta privado tal y como está. Es por eso que tal vez la función cambie un poco cuando salga de la fase de prueba y llegue a la app de forma completa.

¿Usas Instagram todos los días? Entonces tal vez quieras que tu cuenta empiece a crecer. Si es así, no te pierdas este artículo donde verás cómo conseguir seguidores reales en Instagram.