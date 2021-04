Instagram se ha tomado muy en serio el tema de la salud mental de sus usuarios más jóvenes. El equipo de la app sabe que Instagram puede influir de forma negativa en la autoestima de los adolescentes. También un mal uso de la red social puede exponer la privacidad de los usuarios más jóvenes.

Es por eso que Instagram ha intervenido para solucionar esto. Por ejemplo, la app ya está evitando que los adultos desconocidos hablen con menores de edad. Pero esto no va a ser lo único que la red social hará respecto a este tema. Al parecer, la app también le permitirá a sus usuarios activar o desactivar los Me Gusta.

Instagram quiere que configures a tu gusto si ves o no los Me Gusta

La red social intentó ocultar en su momento el contador de likes. Para ello, Instagram inició la fase de pruebas de esta función en los Estados Unidos a finales de 2019. Más tarde, la app extendió la fase de pruebas de los likes ocultos a nivel global.

Pero esto no sentó nada bien en la comunidad de usuarios de la app. Los influencers fueron los más afectados. Recuerda que la mayor parte de los contratos de estas personas dependen del número de likes que reciban sus publicaciones. Las marcas asociadas también necesitan ver los me gusta.

Es por esta razón que Instagram no quitó el contador de likes de forma definitiva. En cambio, la red social ha decidido que tú mismo configures si ves o no los Me Gusta. Todo indica que Instagram te ofrecerá 3 opciones:

No ver los Me Gusta de ningún usuario.

de ningún usuario. Desactivar el contador de likes solo en tus publicaciones .

. No modificar la configuración predeterminada de los Me Gusta.

Aún no hay un comunicado de Instagram respecto a este tema. Tampoco sabemos cuándo llegará la función a la app. Puede que el equipo de Instagram intente incluirla en la red social con alguna fase de prueba.

¿Por qué Instagram le ha dado tanta importancia al contador de likes?

Recuerda que la cantidad de Me Gusta que reciben los adolescentes en sus publicaciones de Instagram suele ser un factor de presión social. La red social busca frenar esto permitiéndote configurar como quieras la privacidad de tus likes.

Habrá personas que decidan no mostrar los Me Gusta que reciben. Otros usuarios no harán esto, ya que los likes no son un problema para ellos. El hecho es que Instagram ha encontrado una solución a este problema que no afecta los intereses de nadie.

¿Qué piensas acerca de esta nueva función que planea lanzar Instagram? ¿Crees que la app tomó la decisión correcta? Déjanos tu opinión en los comentarios.