Al momento de limpiar cualquier aparato electrónico, lo mejor es recurrir a fuentes de confianza en donde se te explique cómo hacer este tipo de mantenimiento. Limpiar estos dispositivos sin tener conocimiento de cuál es la manera correcta de hacerlo o cuáles son los productos apropiados, podría terminar causándoles daños irreparables a estos artefactos.

Es por eso que entre nuestros artículos publicados encontrarás guías confiables de cómo limpiar el puerto USB de tu smartphone, cómo limpiar la pantalla de tu móvil, entre otros.

En el caso de los Smart TV, conocer la manera correcta de limpiar el panel, lógicamente te permitirá disfrutar de imágenes mucho más nítidas y también ayudará a mejorar su rendimiento visual. Así que, si quieres mejorar tu experiencia al momento de usar tu TV, debes leer este artículo en donde te explicaremos la forma correcta de limpiarlo.

Por qué deberías preocuparte por limpiar la pantalla de tu televisor

Limpiar con frecuencia la pantalla de tu televisor te ayudará a mantener la calidad de imagen igual a como estaba cuando fue encendido por primera vez. Además, dejar que la pantalla acumule suciedad puede favorecer a la aparición de rayones, y nadie quiere eso en su pantalla plana.

Con el pasar de los años, los televisores han ido mejorando la calidad de imagen y son cada vez más potentes y funcionales. Sin embargo, también se han vuelto más delicados a comparación con sus modelos de épocas pasadas. Así que los cuidados que debes darle deben ser más constantes para evitar daños y que te duren por mucho más tiempo en buenas condiciones.

¿Por qué se ensucia la pantalla del televisor?

La principal amenaza es el polvo, que al igual que cualquier otro objeto dentro de tu casa, va acumulando las partículas de suciedad que se encuentra en el ambiente.

Además, los televisores generan electricidad estática, haciendo que el polvo, los cabellos o cualquier resto de suciedad se adhiera a la pantalla. Y si tienes niños en casa, probablemente encuentres más que solo polvo en la pantalla de tu televisor.

Otra cosa es que, a pesar de que el televisor no es un dispositivo que necesites tocar para utilizarlo, es bastante común que tenga huellas marcadas en la pantalla, dándole un aspecto mucho más descuidado.

Qué usar para limpiar la pantalla del televisor

Afortunadamente, los Smart TV son aparatos que requieren de un mantenimiento mínimo y no necesitas de una lista de productos para mantenerlo limpio, así que no tienes excusa para no hacerlo.

No importa si la pantalla de tu televisor es LCD, LCD-LED, OLED o plasma, lo único que necesitarás para limpiarlo son dos cosas muy fáciles de conseguir, se trata de un paño de microfibras y alcohol isopropílico al 99,9% de pureza o rebajada ligeramente con una proporción de agua. También tienes la opción de utilizar una mezcla de partes iguales de agua destilada y vinagre blanco.

Cómo limpiar correctamente la pantalla de cualquier Smart TV

Una vez tengas los productos adecuados, debes seguir estos pasos para limpiar tu Smart TV correctamente:

Paso 1

Lo primero que deberías hacer es limpiarte las manos. Tener las manos limpias te ayudará a no ensuciar accidentalmente la pantalla. También puedes optar por utilizar guantes. Los guantes son una excelente opción para evitar dejar marcadas tus huellas en la pantalla por accidente.

Paso 2

Debes desconectar el televisor. En caso de que mantengas el televisor encendido, este seguirá generando carga electrostática, lo cual entorpecerá tu proceso de limpieza. Además, ya es bien sabido que la electricidad y la humedad no son la mejor combinación.

Una vez el televisor este apagado y desconectado de la corriente eléctrica. Debes dejar que se enfríe durante al menos 15 minutos para que puedas iniciar con la limpieza.

Paso 3

Ahora, busca el paño de microfibras (que debe estar seco) y humedécelo ligeramente. Es muy importante que no viertas el líquido directamente sobre la pantalla, ya que puede derramarse en exceso. Haciéndolo de esta manera, podrás controlar la cantidad de alcohol sin usar demasiado.

Paso 4

Luego, procede a pasar el paño de manera suave formando círculos. Asegúrate de limpiar toda la pantalla sin ejercer mucha presión sobre la misma. Si sientes que necesitas humedecer más el paño con alcohol, puedes hacerlo, pero sin excederte demasiado. Recuerda, es humedecer el paño, no mojarlo.

Paso 5

Ve recogiendo los restos de suciedad y secando la superficie. Puedes realizar tantas pasadas como sientas que sean necesarias, siempre de manera suave y gentil.

Si quieres limpiar las extensiones, puedes hacerlo utilizando bastoncillos o con alguna botella de aire comprimido. Para las patas sí puedes usar un producto un poco más agresivo, como algún limpiacristales.

Vídeo explicativo

Y si quieres una explicación más visual, dale un vistazo al vídeo de Samsung en donde se explica la forma correcta de limpiar la pantalla de un Smart TV.

Cosas que debes evitar al momento de limpiar tu Smart TV

Así como es importante saber la manera correcta de para limpiar tu Smart TV, también es importante saber qué es lo que no debes hacer. Debes tener cuidado con los productos químicos, especialmente los que son más agresivos, ya que utilizar productos que no son adecuados para la limpieza de tu televisor podría causarle daños irreparables.

Evita usar papel de cocina, pañuelos o papel higiénico para limpiar la pantalla. Usar este tipo de utensilios no es adecuado, puesto que suelen dejar residuos y estos pueden favorecer la aparición de rayones en la pantalla del televisor.

para limpiar la pantalla. Usar este tipo de utensilios no es adecuado, puesto que suelen dejar residuos y estos pueden favorecer la aparición de No utilices productos químicos, pulidores o abrasivos , como, por ejemplo, el benceno, amoniaco, acetona, entre otros.

, como, por ejemplo, el benceno, amoniaco, acetona, entre otros. No emplees productos destinados a la limpieza de los muebles para limpiar la pantalla de tu TV, ya que estos contienen componentes que podrían favorecer a la perdida de color de la pantalla, provocando que la imagen se vea menos nítida.

para limpiar la pantalla de tu TV, ya que estos contienen componentes que podrían favorecer a la perdida de color de la pantalla, provocando que la imagen se vea menos nítida. Si bien es cierto que utilizar alcohol para limpiar tu pantalla es una excelente opción, no puedes utilizar cualquier alcohol. El alcohol que debes emplear para la limpieza de la pantalla debe ser alcohol isopropílico, ya que este se evapora mucho más rápido que el común. Bajo ninguna circunstancia utilices alcohol etílico, porque este sí puede llegar a dañar la pantalla de tu TV.

¡Y eso es todo! Siguiendo estos consejos te aseguro que la pantalla de tu Smart TV quedará como nueva.