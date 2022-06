Sabías que, en Estados Unidos, específicamente en el estado de Arizona, se realizó una investigación que comprobó que los teléfonos tienen más gérmenes que un asiento de inodoro. Es asqueroso, ¿verdad?

Una de las partes que más posee bacterias es la pantalla de los móviles debido a que es la zona que más tocamos con la yema de los dedos, pero tranquilo. ¡No te desesperes! Esto tiene solución. Así que te invito a que te quedes en este artículo para que aprendas cuáles son las mejores ideas para limpiar la pantalla de tu móvil.

Las 4 mejores ideas para dejar la pantalla de tu móvil limpia y brillante

Lo más importante es que sepas que hay varias o distintas formas de limpiar la pantalla de tu móvil para que esté limpia y brillante. Pero, como en esta vida nada es perfecto, algunas de las ideas o formas de limpiar la pantalla son mejores que otras. Lo que debes tener presente es que debes elegir la que mejor se adapte a ti.

Limpieza seca o húmeda con paño de microfibra

Si buscas eliminar el polvo y las huellas dactilares de tu móvil, la primera opción que te recomiendo es que uses un paño de microfibra seco para sacudir el polvo y eliminar todos esos residuos de suciedad que puedan estar atrapados en la pantalla del móvil por culpa de las huellas dactilares.

Ahora, si lo que buscas es quitar la grasa que pueden dejar las manos sucias en tu pantalla, debes humedecer primero el paño de microfibra con agua destilada o un producto que sea específicamente para limpieza de pantallas de dispositivos electrónicos.

¡Tranquilo! No te asombres por el agua destilada, ya que este se utiliza porque está libre de todo tipo de impurezas, lo cual se traduce a que no te quedará ningún residuo o marca no deseada.

Ten presente que, cuando estás haciendo uso de algún líquido en la pantalla de un móvil, debes emplearlo con prudencia. Simplemente, con humedecer el paño es más que suficiente para que la pantalla de tu móvil quede limpia y brillante.

Nota: si por algún motivo no tienes un paño de microfibra, la mejor alternativa es un paño suave o camiseta de algodón. Lo importante de esta idea es que la tela que tengas a la mano debe ser suave para no causar rayones a la pantalla.

Toallitas limpiadoras de pantalla: la opción más rápida, pero de un solo uso

Las toallitas húmedas, o toallitas limpiadoras de pantalla, son la versión 2.0 del paño de microfibra y el agua destilada. Lo malo de esta idea (o de este modo de limpieza) es que los sobres son de un solo uso. Pero, lo bueno, es que están perfectamente humedecidos para ayudarte a quitar toda esa suciedad o toda esa impureza que tiene la pantalla de tu móvil.

Es importante recordar que cuando vayas a utilizar las toallitas húmedas, lo primero que debes hacer es sacudir el polvo de la pantalla del móvil para que no corras el sucio encima de la pantalla con la humedad que te proporciona la toallita. Además, cualquier partícula de polvo que esté sólida encima de tu pantalla puede ocasionar un rayón inesperado.

Toallitas desinfectantes: la opción más segura para tu salud

Si bien las toallitas limpiadoras de pantalla y el paño de microfibra con agua destilada son buenas ideas, debes saber que estás opciones son únicamente para limpieza, más no para desinfectar la pantalla de tu dispositivo.

Si lo que buscas es cuidar más de tu salud, tu principal opción deben ser estas toallitas desinfectantes. Pero, cuidado, ya que tiene también un punto malo. No para ti, sino para tu móvil y te lo haré saber a continuación.

Estas toallitas desinfectantes contienen alcohol (y aunque el alcohol está diluido para en la pantalla de tu móvil), puede que este dañe el revestimiento oleofóbico de la pantalla. Esto es algo que no queremos, por lo que debes usarlo con mucha moderación.

Una opción para que no dañes el revestimiento oleofóbico de la pantalla con esta idea, es que te laves las manos con más frecuencia y limpies la pantalla una o dos veces al mes. De esta forma, te cuidarás a ti y cuidarás de tu dispositivo.

Opción multiuso pero excelente: desinfectante UV para móviles

En definitiva, esta opción engloba a todas las anteriores, debido a que puede desinfectar y limpiar la pantalla de tu móvil sin necesidad de deteriorarlo.

Los desinfectantes UV (ultravioleta) utilizan específicamente la luz UV-C para eliminar el 99% de los gérmenes, (característica comprobada científicamente). Y lo mejor de estos desinfectantes es que no daña el revestimiento oleofóbico de la pantalla, es decir, que no vas a deteriorar tu móvil por quererlo tener de desinfectado.

¿Se puede hacer una solución propia para limpiar la pantalla de tu móvil?

¡Sí claro! Como pudiste leer, tienes diferentes opciones para limpiar la pantalla de tu móvil de forma rápida y segura. Pero, si eres de las personas que les gusta hacer sus propios métodos de limpieza, no te preocupes que también hay una opción para ti.

Realizar o crear un limpiador de pantalla es muy sencillo, lo único que debes hacerte con ciertos materiales y mezclarlos tú mismo.

Los materiales que debes conseguir son:

Agua destilada

Vinagre blanco o alcohol isopropílico al 70%

Para mezclar estos dos ingredientes, lo principal que debes saber es que debes hacerlo en una porción 50:50. Esto quiere decir que en el envase donde los vayas a mezclar debes colocar la misma cantidad tanto de agua destilada como de vinagre blanco o de alcohol isopropílico.

Lo primordial es que sea 50:50 debido a que si no lo haces de esta manera, puedes ocasionar daños a la pantalla. Esto es porque cualquiera de los dos materiales, en una concentración mayor, va a dañar el revestimiento oleofóbico de la pantalla del móvil.

¿Qué no debes hacer al limpiar la pantalla de tu móvil?

En el transcurso del artículo, te he comentado un par de cosas que no debes hacer a la hora de limpiar la pantalla de tu móvil. Pero, no te preocupes, que en esta sección te indicaré un poco más a profundidad lo que no debes hacer para evitar ocasionarle un daño a la pantalla de tu móvil.

No utilices nada que tenga que ver con limpiacristales domésticos .

Nada de solventes abrasivos como la acetona y sus derivados.

como la y sus derivados. No pruebes nunca con jabón para lavar platos , dañarás por completo la pantalla debido a lo dañino que es.

, dañarás por completo la pantalla debido a lo dañino que es. Jamás uses una lija.

No ahogues el móvil en líquidos de limpieza profunda.

en líquidos de limpieza profunda. Cuando estés limpiando la pantalla de tu móvil, no presiones fuerte la pantalla, solo frotar suavemente.

Eliminar el 100% de los gérmenes de la pantalla del móvil es posible

En la actualidad, las personas revisan sus móviles más de 60 veces al día. Eso quiere decir, que ninguna limpieza (incluso haciéndola con el producto que tenga mejor reputación en el mercado) te va a dejar la pantalla de tu móvil 100% libre de gérmenes.

Si te preocupa mucho el tema de los gérmenes en la pantalla de tu móvil, te recomiendo que te laves las manos con mucha frecuencia y que inviertas en un desinfectante UV, para que la puedas limpiar más seguido sin dañar la pantalla de tu móvil.

El aprendizaje que te quiero dejar con esta sección del artículo es que, aunque sepamos que las manos tienen muchos gérmenes, podemos reducir un poco la posibilidad de contraer un virus o alguna bacteria por culpa de ellos, a través de una proliferación que tenga el móvil en determinado momento.

