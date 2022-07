¿El cable USB de tu móvil no entra correctamente al puerto? Salvo que haya sufrido algún daño por mala manipulación o un golpe, lo más probable es que esté hasta arriba de mugre. Es inevitable, nuestros smartphones siempre están con nosotros y quedan expuestos a todo tipo de suciedad.

Con el tiempo se va acumulando en cualquier espacio que encuentre y el conector USB está entre sus favoritos. Por suerte, no tienes que gastar un pastizal para limpiarlo y que quede como nuevo, aunque sí debes ser cuidadoso en el proceso. Hoy te enseñaremos cómo limpiar el puerto USB de tu móvil de forma segura, así que prepárate porque lo dejaremos como recién instalado.

Esta es la mejor forma de limpiar el conector USB de tu smartphone, si no está demasiado sucio

Con lo sensible que es el puerto USB, lo mejor es evitar que la suciedad se acumule y hacer una limpieza regular sin manipularlo internamente. ¿Cómo se hace esto? Sin duda alguna, la manera más segura es utilizar aire comprimido en lata, ya que este expulsará la suciedad sin introducir nada en el puerto. Aplicar este método es realmente sencillo, pero igual te dejamos los pasos:

Compra una lata de aire comprimido para limpiar equipos electrónicos. Coloca la boquilla de precisión en la boca de la lata de aire comprimido. Acerca la boquilla hasta el puerto USB de tu móvil. Aplica ráfagas cortas de aire sobre el puerto para aflojar el polvo y sacarlo.

Como recomendaciones adicionales, recuerda siempre mantener la lata de aire en posición vertical para que funcione correctamente. Además, puede que preguntes por qué usar aire comprimido en vez de simplemente soplar con tu boca. La respuesta es sencilla: en tu boca hay saliva (que genera humedad) y el aire comprimido es más preciso al soplar.

¿Mugre persistente? Así puedes retirarla del puerto USB de tu teléfono

Cuando la mugre en el puerto USB es extrema y se ha adherido, el aire comprimido no basta. En ese momento es necesario llamar a la caballería y profundizar, pero primero debemos hacerte un par de advertencias: primero, los contactos y piezas internas del puerto USB son bastante frágiles, así que cualquier objeto que introduzcas en él debes manipularlo con cuidado; segundo, si no confías en tu pulso, por favor lleva tu móvil al servicio técnico y que ellos hagan la limpieza, no te arriesgues.

Si aun así estás dispuesto a seguir adelante, solamente necesitarás un palillo de dientes o algún instrumento angosto similar. Realmente, lo mejor es adquirir un kit de limpieza como el que te dejamos abajo en el botón de compras, pero con el palillo debería bastar. Ojo, evita utilizar imperdibles, clips o cualquier otro elemento de metal. Dicho esto, haz lo siguiente:

Introduce el palillo con mucho cuidado dentro del puerto USB sin tocar los contactos. Emula el movimiento de una pala para aflojar y retirar la basura. Si encuentras mucha resistencia, cambia el ángulo de movimiento del palillo. Aplica descargas de aire comprimido cada poco para ir retirando la suciedad suelta. Repite hasta que quede limpio.

Cómo evitar que el polvo entre el puerto USB-C de tu móvil

Como en muchos otros escenarios, la prevención siempre es el mejor camino a seguir. Si eres muy descuidado o trabajas en un ambiente con mucho polvo o partículas, lo mejor es invertir en el cuidado de tu móvil. Una buena recomendación sería comprar tapones antipolvo para el puerto USB de tu móvil, que son muy económicos. También puede servir una funda para tu teléfono que incluya la tapa, pero no siempre es fácil conseguirlas.

Ambos casos ayudan un montón en la labor de mantener limpio el puerto USB-C de tu smartphone, aunque igual vale la pena ser cuidadoso con él. ¿Te ha servido el tutorial? Esperemos que sí y por ello te invitamos a revisar algunos tutoriales más que pueden serte útiles: cómo limpiar la pantalla de tu móvil, cómo limpiar sus altavoces y hasta cómo secar correctamente tu teléfono si ha caído al agua.