WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, y muchos usuarios quieren poder usarla desde sus relojes inteligentes con Wear OS. Ahora que ya existe una versión oficial de WhatsApp para Wear OS, no hace falta seguir procedimientos raros ni hackear nada para que esto sea posible. En este artículo te explicamos cómo instalar WhatsApp en smartwatches con Wear OS de forma sencilla y segura. No demos más vueltas y vayamos directo al tutorial.

Pasos para instalar WhatsApp en un smartwatch con Wear OS

La manera más sencilla de instalar WhatsApp en tu smartwatch con Wear OS es buscando la app en la Play Store desde el propio reloj. Si lo por lo que sea este método no funciona contigo, entonces instala la aplicación de esta manera:

Antes de nada, asegúrate de que usas la misma cuenta de Google en tu móvil y tu reloj y que ambos están encendidos y conectados a Internet.

y que ambos están encendidos y conectados a Internet. Abre Google Play Store en tu móvil y ve a la página de WhatsApp.

en tu móvil y ve a la página de WhatsApp. Al lado del botón de Instalar verás un pequeño recuadro con una flecha que apunta hacia abajo . Toca ese recuadro.

. Toca ese recuadro. Selecciona tu reloj en la lista de dispositivos que verás y presiona en Instalar.

Si de ninguna de las dos maneras lograste instalar WhatsApp en tu reloj, entonces es muy probable que tu dispositivo no cumpla el único requisito de instalación. ¿Cuál es ese requisito? Que tenga el sistema operativo Wear OS 3 o superior. Algunos relojes que se sabe que son compatibles son los Pixel Watch, Galaxy Watch 4 y 5, Fossil Gen 6, TicWatch E3 y Pro 3, entre otros. Por supuesto, las nuevas generaciones de estos relojes también soportan WhatsApp.

Cómo ver qué versión de Wear OS tiene mi smartwatch

Para saber qué versión de Wear OS tiene un smartwatch, hay que seguir estos pasos:

En el reloj, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

de la pantalla. Presiona el icono de ajustes (el engranaje).

(el engranaje). Desplázate hacia abajo y toca Sistema .

. Pulsa en Acerca del reloj .

. Toca Versión de Wear OS.

Ahora la versión de Wear OS aparecerá en la pantalla del reloj. En caso de que no veas esta serie de opciones, cabe la posibilidad de que tu smartwatch no tenga Wear OS. Ten en cuenta que marcas como Xiaomi, Huawei, Apple y Realme no instalan Wear OS a sus relojes inteligentes.