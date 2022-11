¿Tienes un móvil Huawei y no encuentras League of Legends Wild Rift en la tienda de aplicaciones? Normal, este juego no está disponible en la AppGallery y, lastimosamente, los móviles Huawei ya no traen Google Play Store donde sí se puede descargar e instalar LoL Wild Rift sin problemas. Por esta misma razón, tuvimos que explicar cómo instalar COD Mobile en un Huawei sin Google Play. Sin embargo, el método que usamos en ese tutorial no es el ideal para instalar League of Legends Wild Rift.

Pero no te preocupes, aquí te enseñaremos paso por paso la manera correcta de instalar LoL Wild Rift en tu móvil Huawei sin Google Play. Eso sí, antes te diremos por qué los móviles Huawei son prácticamente los únicos dispositivos Android que tienen este tipo de problemas.

¿Por qué no puedes instalar League of Legends: Wild Rift en tu móvil Huawei?

En el año 2019, Huawei fue vetada por el gobierno de los Estados Unidos, motivo por el cual sus móviles ya no pueden utilizar los servicios de Google. Dichos servicios son necesarios para ejecutar ciertas aplicaciones en los móviles Android, tales como Google Play Store, YouTube, Gmail, entre otras. Por esa razón, todos los Huawei lanzados después de 2019, vienen con la propia tienda de apps de Huawei (AppGallery) en lugar de Google Play.

Muchas de las aplicaciones de Google Play también están disponibles en la AppGallery, como Instagram, Telegram, TikTok, etc. No obstante, aquellas que dependen de los servicios de Google para funcionar puede que no estén en la tienda de Huawei si su desarrollador no ha hecho la adaptación necesaria. Es el caso de League of Legends Wild Rift, pues Riot Games oficialmente no ofrece soporte para móviles Huawei. Por suerte, eso no significa que no puedas instalarlo.

Cómo instalar LoL Wild Rift en un móvil Huawei

Para jugar a League of Legends Wild Rift en tu móvil Huawei necesitas dos cosas: tener una tienda donde descargar el juego y contar con los servicios de Google para poder instalarlo. Sigue estos pasos para realizar todo este proceso correctamente:

Primeramente, descarga el APK de la Samsung Galaxy Store e instálalo.

Ahora, instala los servicios de Google con Gspace . La mejor forma de hacerlo es la siguiente: Abre la app Petal Search y busca «gspace». Ve a la pestaña de Aplicaciones y presiona el botón Instalar de Gspace. Si no logras instalarla de esta manera, descarga el APK de Gspace e instálalo manualmente. Una vez instalada, abre la app Gspace y sigue las instrucciones que te indica para terminar de configurarla.

. La mejor forma de hacerlo es la siguiente: Cuando ya tengas Gspace lista, presiona el botón «+» que aparece en la parte inferior derecha de la app.

que aparece en la parte inferior derecha de la app. En el listado de apps que verás, selecciona Samsung Galaxy Store y pulsa en Clonar .

y pulsa en . Por último, abre la Galaxy Store y busca LoL Wild Rift. Una vez que encuentres el juego en esta tienda, instálalo.

¡Eso es todo! De esta manera, ya podrás comenzar a jugar al LoL Wild Rift en tu móvil Huawei. El problema de este método es que no te permite usar tu cuenta de Google (tendrás que usar una de Samsung). Además, para actualizar el juego tendrás que repetir todo este tutorial desde cero (deberás desinstalar la Galaxy Store y Gspace e instalarlos de nuevo).

La buena noticia es que no serás expulsado ni baneado del juego por jugar en un smartphone Huawei. Así que, ¡a disfrutar!

¿No pudiste instalar LoL Wild Rift en tu Huawei? Prueba este otro método

Alternativamente, puedes usar la app VPhoneGaGa para instalar League of Legends Wild Rift en tu Huawei. Para ello, haz lo siguiente:

Entra en la AppGallery .

. Busca la aplicación VPhoneGaGa e instálala.

e instálala. Abre la app VPhoneGaGa y verás que abrirá la interfaz de un dispositivo virtual que tiene Google Play Store.

y verás que abrirá la interfaz de un dispositivo virtual que tiene Google Play Store. Pulsa el icono de la Play Store para abrirla.

para abrirla. Busca el juego League of Legends Wild Rift en la tienda e instálalo.

¡Listo! De esta manera deberías poder jugar a LoL Wild Rift en tu Huawei sin mayores dificultades.

League of Legends Wild Rift no se ve en pantalla completa en mi Huawei

Es probable que el juego no ocupe toda la pantalla al ejecutarlo. Para solucionar eso, sigue estos pasos:

Ve a la pantalla de inicio de VPhoneGaGa y entra en la app de ajustes (la de la rueda dentada).

(la de la rueda dentada). Selecciona Display settings .

. Presiona en Auto Adapt Shaped Screen .

. Luego, toca en Restart now para reiniciar la aplicación.

¡Listo! Ahora el juego debería ejecutarse en pantalla completa. Otro ajuste que te recomendamos hacer es activar el modo de juegos de Huawei para mejorar el rendimiento de LoL Wild Rift. Para ello, sal de VPhoneGaGa y ve a Configuración > Aplicaciones > Asistente de apps > Zona de juegos. Al hacer esto, el sistema dedicará más recursos a la aplicación VPhoneGaGa y, por consecuencia, a League of Legeds Wild Rift.

Requisitos mínimos para jugar a League of Legends: Wild Rift en Huawei

Si el juego no te va bien, es posible que sea porque tu móvil o tablet Huawei no cumple con los requisitos mínimos para ejecutarlo. Por si no lo sabes, estas son las características que debería tener tu Huawei para jugar a League of Legends Wild Rift en condiciones:

Sistema operativo : cualquiera basado en Android 5 o superior. Todas las versiones de HarmonyOS son compatibles.

: cualquiera basado en Android 5 o superior. Todas las versiones de HarmonyOS son compatibles. Memoria RAM : 2 GB o superior.

: 2 GB o superior. Procesador : cualquiera de 6 u 8 núcleos a una velocidad de reloj de 1.5 GHz como mínimo (puede ser de 32 o 64 bits).

: cualquiera de 6 u 8 núcleos a una velocidad de reloj de 1.5 GHz como mínimo (puede ser de 32 o 64 bits). GPU: Adreno 306, Mali-T860 o cualquier otro superior.

En definitiva, cualquier Huawei de los últimos 3 años debería ser lo suficientemente potente para ejecutar League of Legends Wild Rift. Si tu Huawei es de gama baja, te recomendamos usar la configuración gráfica baja para priorizar los FPS (fluidez de imágenes). Recuerda que en este tipo de juegos competitivos siempre va a ser mejor que no se vea muy bien, pero que se reproduzca con fluidez, a que se vea bien pero con una baja tasa de FPS.

Para comprobar si el juego está funcionando bien, te recomendamos seguir este tutorial para ver los FPS en tiempo real.