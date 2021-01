¿Tienes un Xiaomi y necesitas grabar una llamada, pero no sabes cómo hacerlo? No eres al único que le sucede porque desde hace un tiempo muchos Xiaomi no tienen esta característica instalada.

¿Hay una solución? ¡Por supuesto! Y es muy sencilla. Solo sigue leyendo este pequeño tutorial y aprende cómo grabar llamadas en tu Xiaomi fácilmente si no tiene la opción de serie.

¿Por qué tu Xiaomi no puede grabar llamadas?

Por defecto, la aplicación de teléfono que venía instalada en MIUI permitía grabar las llamadas con tan solo tocar un botón. No obstante, desde finales de 2019 no puede hacerse porque Xiaomi decidió cambiar sus aplicaciones de teléfono y mensajes por las de Google.

La razón detrás de esa decisión es “cumplir con las leyes y restricciones de privacidad de algunas regiones donde se venden nuestros móviles”, según declaraciones de la propia compañía. Esta medida afecta a todos los dispositivos con firmware MIUI EU y Global, lo que se traduce en una enorme cuota de mercado. De hecho, los únicos que quedaron con la aplicación anterior preinstalada fueron China y unos pocos países más.

La app de llamadas de Google no cuenta con grabación desde hace algún tiempo, aunque la compañía aseguró que pronto volverá. Esto todavía no ha sucedido a escala global, aunque algunos usuarios ya pueden hacerlo.

¿Eso significa que no puedes hacer nada más allá de esperar? No, porque en Android existen cientos de aplicaciones para grabar llamadas, solo debes descargar una y listo.

Instala Cube ACR en tu Xiaomi y comienza a grabar tus llamadas ahora mismo

Cómo instalar y configurar Cube ACR 1 de 3

Aunque hay muchísimas aplicaciones en la Play Store que permiten grabar llamadas en Android, algunas de ellas no son totalmente de fiar. ¿La razón? No son claras en sus términos de uso y políticas de privacidad, además de solicitar permisos adicionales que poco tienen que ver con lo que hacen.

Tomando en cuenta eso, lo mejor es optar por una buena aplicación para grabar llamadas en Android. Y de todas, una que tiene muchísimo recorrido y es ampliamente conocida es Cube ACR.

Es gratis, su calidad de grabación es excelente, es bastante personalizable, admite grabación de llamadas normales y VoIP, solo pide los permisos estrictamente necesarios y más. ¿Cómo puedes grabar llamadas con Cube ACR? Sigue estos pasos, que pueden ser un poco largos, pero la aplicación te deja todo a la mano:

Descarga e instala Cube ACR en tu Xiaomi desde la Play Store. Abre la aplicación, acepta los términos y concede los permisos solicitados. Habilita la superposición de Cube ACR para que muestre sobre otras apps. Activa Cube ACR app Connector para que la aplicación pueda acceder a tu registro de llamadas. Presiona “Añadir Cube a inicio automático”. Deshabilita el ahorro de energía para Cube ACR. Opcional: Habilita el Geo etiquetado si quieres guardar la ubicación desde la que hiciste la llamada. Toca “Iniciar Cube ACR” para habilitar la aplicación Realiza una llamada y Cube ACR comenzará a grabar automáticamente.

Si hiciste todo correctamente de ahora en adelante verás un pequeño widget flotante en la pantalla cuando estés en una llamada. Desde él puedes activar o desactivar la grabación de Cube ACR con tan solo tocarlo.

¿Por qué Cube ACR pide habilitar tantas cosas? Por culpa de Google y para mantener a salvo tu privacidad

Luego de leer y aplicar este tutorial puede que te haya surgido esta duda, pero todo tiene una razón de ser. Desde Android 10 Google viene agregando más y más limitaciones para que las aplicaciones de terceros no puedan grabar llamadas o acceder a tus datos fácilmente.

Este tiene mucho que ver con aumentar la privacidad y la seguridad de tus datos. Y sí, aunque pueda ser molesto para lo que deseas hacer hoy, ciertamente es algo muy positivo.

Anteriormente esto no sucedía y con descargar cualquier aplicación podías empezar a grabar llamadas en menos de 15 segundos. No obstante, ahora todas las apps de grabación tienen que pasar por este proceso para funcionar correctamente. ¿Una salvedad? Estas restricciones no aplican para las llamadas VoIP como las de WhatsApp, Zoom, Skype y demás.