¿Recibes muchos audios por WhatsApp y no te animas a escucharlos de inmediato porque no quieres que los demás se enteren? No te preocupes, hay un método muy simple que puedes llevar a cabo para que WhatsApp no les avise a esas personas que te enviaron audios que los has escuchado.

Eso sí, con este método no podrás escuchar los audios de WhatsApp antes de enviarlos, pues solo sirve para escuchar los audios que te han enviado a ti.

Cómo escuchar los audios de WhatsApp sin que se enteren

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que hacer para poder escuchar los audios de WhatsApp sin que los demás se enteren, es necesario que descargues la aplicación Voicey. Puedes descargarla de forma gratuita en tu móvil Android desde el enlace que te dejamos a continuación.

Ya con la app instalada, deberás seguir todos estos pasos para que puedas escuchar los audios de WhatsApp sin que nadie se entere:

Abre Voicey for WhatsApp desde tu móvil.

desde tu móvil. Una vez abierta la app, pincha en Skip .

. Dale al botón que dice Permitir.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre alguna de las categorías que se muestran en la pantalla: Today (audios recibidos recientemente), This week (audios recibidos en la semana) y Previous week (audios recibidos semanas anteriores).

(audios recibidos recientemente), (audios recibidos en la semana) y (audios recibidos semanas anteriores). Para escuchar el audio sin que los demás se enteren, tendrás que pinchar sobre el micrófono del audio en cuestión.

del audio en cuestión. Y, por último, para escuchar el audio tendrás que pinchar sobre el botón Play.

¿Hace falta abrir WhatsApp para escuchar los audios?

No, no hace falta que abras WhatsApp para poder escuchar los audios que te llegan al mensajero, aunque sí es necesario que los descargues cada vez que recibas un audio nuevo.

Es muy importante que no los reproduzcas desde la propia app de WhatsApp, pues si lo haces el mensajero le avisará a la persona que te envió el audio que lo has escuchado. En pocas palabras, cada vez que quieras escuchar un audio tendrás que abrir Voicey.

Sin mucho más que agregar, es importante mencionar que esta aplicación no te servirá para leer los mensajes de WhatsApp sin abrirlos, para ello deberás emplear otro método. Esta app solo sirve para escuchar los audios que recibas en tu cuenta de WhatsApp.