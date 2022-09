¿Te interesa saber si hay alguien en el mundo que tenga los mismos rasgos faciales que ti? Si tu respuesta es “sí”, no hace falta que gastes dinero en servicios especializados, pues el buscador ruso Yandex te da la posibilidad de descubrir esto en un abrir y cerrar de ojos.

Gracias a un sistema de búsqueda visual, Yandex logra encontrar imágenes similares a la que se ha seleccionado. Si bien en algunos casos los resultados no suelen ser los mejores, esta característica suele funcionar muy bien cuando la fotografía “escaneada” tiene una buena iluminación.

Encontrar a tu gemelo perdido en Internet es posible

Antes de que te mostremos paso a paso todo lo que deberás hacer para encontrar a tu doble en Internet, debemos remarcar que esto mismo se puede llevar a cabo en Google Lens. Eso sí, en dicho caso se tiene que usar Google Lens desde un ordenador, pues los resultados obtenidos desde un móvil no suelen ser los mejores.

Sin más preámbulos, a continuación te dejamos todos los pasos que tendrás que llevar a cabo para poder encontrar a tu gemelo perdido utilizando el buscador ruso Yandex:

Lo primero que tienes que hacer es ingresar en el sitio web del buscador Yandex. Una vez allí, deberás pinchar sobre la opción que dice “Images” (aparece debajo del cuadro de búsqueda).

Luego, tendrás que darle al icono parecido a “Google Lens” que se ubica a la derecha del buscador.

Sube una fotografía en donde se muestre tu rostro .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice “Similar images”.

En segundo, Yandex te mostrará todas las personas que son parecidas a ti.

Por último, pero no por eso menos importante, en caso de que Yandex no te muestre resultados que se parezcan a ti o a la foto que has elegido, te recomendamos usar este filtro de Instagram, el mismo te muestra en muy poco segundos a qué famoso te pareces, ¡es muy divertido y fácil de utilizar!