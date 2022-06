Instagram ya es una de las redes sociales más populares del mundo. Por ello, casi todas las personas que conoces tienen una cuenta en Instagram. Así que, en teoría, deberías poder encontrar a cualquier persona en Instagram con solo introducir su nombre y apellido. ¿Pero qué pasa si no sabes el nombre de la persona que quieres encontrar en Instagram? Pues para eso precisamente estamos nosotros. Si bien es muy difícil encontrar a alguien en Instagram sin su nombre, no es imposible.

A continuación, te mostraremos los métodos más efectivos para encontrar el perfil de alguien en Instagram sin saber su nombre. Desde ya te decimos que no será fácil, por lo que te recomendamos no decaer y probarlos todos hasta que des con la persona que estás buscando.

7 formas de encontrar a alguien en Instagram sin saber su nombre

Así como te explicamos cómo encontrar a alguien en Facebook con una foto y cómo buscar el número de teléfono de una persona, en esta ocasión te enseñaremos a hallar el Instagram de una persona sin saber su nombre de usuario. Así que, ármate de paciencia porque la necesitarás, y sigue cada uno de los métodos que te mostramos a continuación.

Usa el buscador de Instagram para buscar el nombre o apodo que recuerdas

Antes de nada, apela a tu intuición, que a veces acierta. Es probable que de rebote hayas escuchado el nombre, apellido o apodo de esa persona que estás buscando, y eso puede ser suficiente para encontrarla en Instagram. ¿Cómo se hace una búsqueda en Instagram? De la siguiente forma:

Abre la app de Instagram.

Toca el botón de la lupa que está en la parte de abajo.

que está en la parte de abajo. Presiona la casilla Buscar que está en la parte de arriba.

que está en la parte de arriba. Introduce el nombre o apellido que recuerdas de la persona.

que recuerdas de la persona. Busca entre todos los resultados. De ser necesario, pulsa en Ver todos los resultados para ver más personas en Instagram.

Instagram tiene algo muy bueno para estos casos y es que su algoritmo de búsqueda solo te muestra resultados que podrían ser relevantes para ti. ¿Basándose en qué? En tu localización, contactos, intereses, etc. Por tanto, si estás buscando a alguien que vive en tu misma zona o que tiene contactos en común contigo, podrías encontrarla fácilmente sin saber su nombre exacto.

Encuentra a alguien en Instagram con su número de teléfono

Si tienes el número de teléfono de la persona que estás buscando en Instagram, puedes llamarla y preguntarle su nombre de usuario en la red social. Sin embargo, a todos nos da pena hacer eso. Por suerte, Instagram conecta el número de teléfono con la cuenta de las personas, lo cual te permite encontrar fácilmente el perfil en Instagram de todas y cada una de las personas que tienes guardadas en tus contactos.

Para hacer uso de esta función, lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre Instagram en tu móvil.

en tu móvil. Toca el icono de tu perfil de Instagram que está en la esquina inferior derecha.

de Instagram que está en la esquina inferior derecha. Pulsa las tres líneas horizontales que están en la esquina superior derecha.

que están en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración .

. Presiona en Seguir e invitar a amigos .

. Ve a Seguir a contactos .

. Elige Permitir acceso .

. Luego, en tu perfil te debería aparecer una sección llamada Descubre personas donde se muestran todos tus contactos que tienen cuenta en Instagram.

¡Listo! Si tienes el número de teléfono de la persona que estás buscando en tu lista de contactos, deberías poder encontrarlos fácilmente de esta manera. Por cierto, otra forma de activar o desactivar la sincronización de contactos en Instagram es desde Configuración > Cuenta > Conectar contactos.

Echa un vistazo en la sugerencia de personas

Instagram tiene un algoritmo muy potente que es capaz de recomendarte personas que quizás conozcas sin que tú le digas por dónde debe buscar. Para ver las cuentas que Instagram te recomienda seguir solo debes ir a tu perfil desde la aplicación y allí debería estar la sección Descubre personas. Toca en Ver todo para ver todas las sugerencias.

Además, es recomendable que presiones en Conectar con Facebook para que el algoritmo de Instagram pueda buscar mejor.

Revisa los seguidores y seguidos de personas que le conozcan

Una estrategia muy buena para encontrar personas en Instagram cuyo nombre no conoces es investigar a sus amigos o conocidos. Ellos probablemente lo siguen o son sus seguidores en Instagram. Además, seguramente su lista de seguidores o seguidos no es muy larga, por lo que no te tomará mucho tiempo ver si tienen a la persona que estás buscando.

Asimismo, si sabes que la persona que estás buscando es fanática de alguien o algo famoso, puedes buscar la cuenta del famoso que admira y ver sus seguidores: de seguro allí estará. ¿El problema de este método? Que los famosos tienen muchísimos seguidores y te tomará mucho tiempo encontrarlo.

Lo único que puedes hacer en este caso es abrir la lista de seguidores en tu PC y usar Ctrl + F para filtrar los resultados por nombres que se te ocurran.

Utiliza su correo electrónico para encontrarlo en Instagram

¿Tienes en tus manos el correo electrónico de la persona que estás buscando en Instagram? Entonces haz lo siguiente:

Si aún no lo has hecho, primeramente conecta tu agenda de contactos con Instagram como te explicamos anteriormente.

como te explicamos anteriormente. Luego, ve a la aplicación de contactos y crea un contacto para la persona que estás buscando (o edítalo si ya lo tienes como contacto).

(o edítalo si ya lo tienes como contacto). Al momento de editar o crear el contacto, dirígete al apartado de correo electrónico y añade su correo allí .

. Guarda el contacto.

Vuelve a Instagram y mira si en la sección Descubre personas ya aparece el perfil en Instagram de la persona que estás buscando.

Si esto no te funcionó, también puedes probar buscar directamente el correo de la persona en Google. Quizás lo hizo público en algún momento y, a partir de él, Google puede llevarte a su perfil en Instagram. La forma correcta de buscar a alguien en Instagram por su correo usando Google es la siguiente:

correodeejemplo@mail.com site:instagram.com

Encuentra a alguien en Instagram a partir de una foto

¿Cuentas con una foto de la persona que estás buscando en Instagram? Entonces puedes usarla para dar con el perfil de esa persona (sobre todo si es público) de la siguiente forma:

Entra en Imágenes de Google.

Toca el botón de la cámara que está al lado de la lupa.

que está al lado de la lupa. Pega la URL de la imagen o selecciona Subir imagen si la tienes guardada en tu PC. Alternativamente, puedes arrastrar la imagen hasta la casilla de búsqueda.

si la tienes guardada en tu PC. Alternativamente, puedes arrastrar la imagen hasta la casilla de búsqueda. Listo, ahora solo queda revisar cada uno de los resultados que Google ha hallado a partir de esa imagen.

Si crees que Google no ha hecho bien su trabajo, aquí te dejamos otros motores de búsqueda que pueden encontrar el perfil de Instagram de alguien a partir de una imagen suya: DupliChecker, Tineye o Reverse image search.

Usa herramientas avanzadas para encontrar personas en Internet

Si bien varias de las herramientas que aquí te presentaremos están enfocadas en la población estadounidense, son bastante buenas analizando Internet y obteniendo información de miles de sitios para encontrar todos los datos de una persona, incluyendo su cuenta de Instagram, por supuesto. ¿De cuáles herramientas estamos hablando? De estas:

Y esos fueron los mejores métodos para encontrar a alguien en Instagram sin saber su nombre. Esperamos que te hayan servido y ya estés en contacto con esa persona que tanto deseabas encontrar.