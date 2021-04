A priori, los números de teléfono móvil son privados. De ahí a que sea un poco complicado encontrar el número de teléfono de una persona por Internet. Sin embargo, no es imposible. Si sabes el nombre y apellido de la persona, o el nombre del negocio cuyo número telefónico quieres conseguir, existen muchas herramientas y servicios en Internet que te ayudarán a dar con ese número que tanto ansías.

A continuación, te enseñaremos cómo buscar el teléfono de una persona mediante diversos métodos para que puedas contactar con ese amigo cuyo número perdiste, a tus familiares lejanos o cualquier persona con la que necesitas comunicarte y no tienes su número. ¿Nos acompañas? Vamos allá…

Cómo conseguir un número de teléfono móvil de una persona

Si necesitar buscar un número de teléfono móvil particular, es decir, de una persona que no sea una empresa, lo mejor es que indagues por sus diferentes redes sociales. Si bien el número de teléfono de una persona es algo privado y por ello la gente no lo pone en todos lados, en las redes quizás podrás conseguirlo. Aquí abajo te indicamos las redes sociales por donde deberías buscar el teléfono de una persona, así como otras plataformas que te serán útiles para dar con ese número que quieres.

Usa LinkedIn para saber el teléfono de una persona

LinkedIn es la red social número uno para empresas, negocios y profesionales que buscan empleo, por lo que es ideal para encontrar más información sobre alguien. En esta plataforma normalmente la gente está abierta a que la contacten, así que es relativamente sencillo conseguir el número de teléfono de una persona en LinkedIn. ¿Cómo? Siguiendo estos pasos:

Pincha el siguiente enlace para entrar en LinkedIn. Si no tienes una cuenta, créatela para aprovechar todas las herramientas de la plataforma.

En el buscador, introduce el nombre y apellido de la persona que desees contactar.

de la persona que desees contactar. Una vez que la encuentres, ve a su perfil y toca en Información de contacto.

Seguramente no encontrarás específicamente el número telefónico de la persona, pero al menos conseguirás su correo electrónico o blog personal que también te servirá para posteriormente dar con el deseado número.

Así puedes buscar el número de teléfono de una persona por Facebook

Una de las primeras cosas que te pide Facebook al configurar una cuenta es tu número de teléfono, el cual se puede compartir con tus amigos. Por eso, si eres amigo en Facebook de la persona cuyo teléfono quieres saber, solo tienes que hacer esto para conseguirlo:

Ingresa en Facebook y ve al perfil de la persona en cuestión.

en cuestión. Toca en Información .

. Selecciona Información básica y de contacto.

Así, si la persona no ha impedido que su número se muestre a sus amigos desde las opciones de privacidad, conseguirás fácilmente el dichoso número de teléfono. En caso de que la persona no sea tu amiga en Facebook, prueba suerte enviándole una solicitud de amistad para luego obtener su número.

Pero si la persona ha decidido no mostrar su número de teléfono en Facebook, puedes revisar sus publicaciones antiguas o sus publicaciones en el Marketplace donde quizás haya revelado su número para decir a sus amigos que lo cambió o para que posibles compradores puedan contactarla.

También puedes saber el teléfono de una persona con Google

Si ninguno de los dos métodos anteriores te funcionó, es momento de usar Google que no es un buscador de números de teléfono, pero puede servir como uno. Enseguida, te mostramos algunas búsquedas que puedes hacer en Google para encontrar el número de cualquier persona:

[Nombre y apellido de la persona] número de teléfono

[Nombre y apellido de la persona] contacto

[Nombre y apellido de la persona] información

[Nombre y apellido de la persona] teléfono

[Nombre y apellido de la persona] número Puedes hacer estas mismas búsquedas, pero agregando alguna información adicional que tengas de la persona, como su ocupación.



O algo como eso… Siendo sinceros, es poco probable que encuentres el número de teléfono móvil de una persona así, pero nada pierdes con intentarlo. Además, quizás consigas información que no esperabas y que te puede resultar útil igualmente.

Otras redes sociales donde puedes averiguar el teléfono de una persona

Instagram es otro gran aliado para saber el número de una persona. Algunos en su biografía de Instagram dejan su número de teléfono para negocios, así que puedes usarlo para contactarlos. En Twitter, por otro lado, es muy raro que alguien publique su número de teléfono pues no es una red social que se use mucho para negocios. Además, una de las políticas de la plataforma dice que no muestran el número de teléfono de ninguna cuenta en su información de contacto.

YouTube, TikTok, Pinterest y Snapchat son otras redes sociales populares donde es prácticamente imposible hallar el número de una persona, así que ni te esfuerces en intentarlo.

Los mejores directorios de teléfonos móviles online para buscar el número de una persona

Si las redes sociales no te resultaron útiles para buscar un número de teléfono móvil particular, entonces deberías probar suerte con los directorios de teléfonos online. Hablamos de las páginas web que actúan como guías telefónicas tanto para empresas como para particulares. Eso sí, antes de presentarte las mejores web de este tipo, debes saber que algunas de ellas recopilan números de teléfono extraídos de filtraciones de datos, por lo que puede ser ilegal usarlas. Así que usa las siguientes herramientas bajo tu propia responsabilidad.

AbcTelefonos: busca números por nombre, empresa o dirección

AbcTelefonos es una de las mejores guías telefónica de Internet. Permite conseguir el número de teléfono móvil de una persona en España, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México y Venezuela. Además de particulares, este sitio web también te deja buscar los números telefónicos de empresas e incluso los números que pertenezcan a una dirección en específico. Genial, ¿no? Pruébala pinchando el siguiente enlace.

Acceder | AbcTeléfonos

TeleXplorer, un buscador de teléfonos de páginas blancas y amarrillas

Otra excelente opción es TeleXplorer, pues permite hacer búsquedas específicas de números de teléfono. De hecho, en esta página web encontrarás dos buscadores: Búsqueda Residencial y Búsqueda Comercial. Con el primero podrás hallar números fijos o incluso números móviles de particulares, y el segundo te permite encontrar teléfonos de empresas.

Lo genial de TeleXplorer son sus filtros de ubicación. Si quieres, puedes indicar a esta herramienta que busque el número de teléfono de una persona en toda España, en una provincia o en un municipio específico. Por cierto, TeleXplorer también está disponible para Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Acceder | TeleExplorer

Infobel, otra gran herramienta para buscar los números de empresas o particulares

Infobel es una herramienta internacional que te permite encontrar los números de teléfono de millones de empresas y personas en el mundo afiliadas a ella. Tiene un buscador específico para España donde solo debes poner un nombre y una ubicación (opcional) para encontrar el número de teléfono en concreto que estás buscando. También te permite encontrar números por categorías como salud, entretenimiento, alimentación, coches, etc.

Acceder | Infobel

QDQ, directorio de profesionales, empresas y negocios en España

QDQ es un sitio web especializado en buscar números de teléfono de empresas y profesionales en España. En él podrás encontrar números con nombres específicos y ubicación, o por categorías. Esta última opción es genial, ya que QDQ te indica cuáles negocios están abiertos y hasta te da recomendaciones. Sin dudas, es de las mejores páginas web para buscar los números de teléfono de empresas y servicios.

Acceder | QDQ

Páginas Amarrillas, un genial directorio de empresas españolas

Por último, te recomendamos el sitio web Páginas Amarrillas donde no podrás encontrar números de particulares, pero sí de empresas en toda España. El sitio web te permite realizar búsquedas en lugares específicos y te da el número de teléfono de la empresa que elijas. De hecho, tiene un buscador de teléfonos avanzado donde también puedes indicar el producto, marca o servicio que ofrece la empresa que estás buscando.

Acceder | Páginas Amarrillas

Otras formas de conseguir el número de teléfono móvil de un negocio o empresa

Con los directorios de teléfonos móviles online que te presentamos anteriormente creemos que es suficiente para saber el número de teléfono de cualquier empresa. Sin embargo, siempre es bueno tener otras opciones. De hecho, con los dos métodos que te enseñaremos enseguida, seguramente se te hará más fácil buscar el número de teléfono móvil o fijo de una empresa. Así que no te los pierdas.

Google y Maps son las mejores herramientas para buscar números de teléfono de empresas

Si sabes el nombre de la empresa que quieres contactar, puedes conseguir su número de la siguiente forma:

Ve a Google y busca el nombre de la empresa . Si crees que el nombre de la empresa es muy genérico y Google puede confundirlo con otras cosas, entonces pon también el lugar donde se encuentra.

. El primer resultado debería ser el sitio web de la empresa . Entra en él y presiona en una opción que diga Contáctanos, Contacto, Sobre nosotros o similar. Allí, verás el número de teléfono de la empresa.

. Entra en él y presiona en una opción que diga Contáctanos, Contacto, Sobre nosotros o similar. Allí, verás el número de teléfono de la empresa. Si el negocio no tiene sitio web, seguramente tiene ficha en Google Maps donde te mostrarán su número de teléfono de inmediato, allí mismo en la búsqueda de Google.

Como ves, si el negocio que estás buscando tiene página web o ficha en Google Maps, se te hará muy fácil encontrar su teléfono. De lo contrario, tendrás que recurrir a las guías telefónicas o a las redes sociales.

Instagram es la mejor red social para encontrar los números de teléfono de negocios

Hoy por hoy, Instagram es la red social preferida por los negocios pequeños y medianos, así como por las empresas grandes, para vender sus productos o servicios. Por ello, casi todos los negocios dan su número de teléfono en su perfil de Instagram. Lo pueden poner en la biografía o a través de un enlace que lleva directamente a su WhatsApp o a su página web. Aunque también suelen fijarlo en una historia destacada que dice “contáctenos” o algo por el estilo.

¡Y eso es todo! Con estos métodos de seguro podrás saber el número de teléfono de cualquier persona o al menos encontrar una vía de comunicación alternativa.