Si te preguntas cómo editar la Wikipedia has encontrado la publicación que te lo explicará. Independientemente de lo que muchos puedan pensar, Wikipedia sigue siendo la enciclopedia web de referencia que muchas personas consultan cuando quieren saber sobre historia y muchos otros temas.

Para poder editar la Wikipedia debes convertirte en editor de dicha enciclopedia web. Lo primero que debes saber, es que deberás seguir una serie de pautas y la más importante es tener fuentes que respalden las ediciones que quieras hacer.

Cualquiera puede convertirse en editor de la Wikipedia y hasta puede hacerlo sin necesidad de abrirse una cuenta. El detalle es que si lo hacen sin crearte una cuenta de editor, tu dirección IP va a aparecer en el historial de ediciones de dicho artículo y podrías ser rastreado por terceras personas.

Con una cuenta registrada puedes editar artículos de forma anónima, pero no significa que la web no tenga un registro de los cambios que has hecho mediante el uso de la huella de tu navegador (conocido por el nombre de fingerprinter). Esta es una forma de rastreo que funciona mediante tu zona horaria y los complementos que tengas instalados en tu navegador.

Cómo editar la Wikipedia

Ahora, sin más preámbulos, los pasos para editar la Wikipedia son sumamente sencillos:

Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta y lo puedes hacer aquí. El proceso es gratuito y solo debes llenar el formulario para crear la cuenta y llenar la captcha.

Una vez completes el proceso serás redirigido a la página principal donde podrás ver los artículos más importantes del día. Puedes intentar editar uno de estos o buscar en Google el artículo que quieras editar.

Al abrir un artículo, te aparecerá un botón arriba y a la derecha con el nombre de "Editar". Si no es un artículo protegido podrás editar el mismo.

Al abrir un artículo, te aparecerá un botón arriba y a la derecha con el nombre de “Editar”. Si no es un artículo protegido podrás editar el mismo.

Los beneficios de crearte una cuenta de editor en Wikipedia

Además de permitirte editar los artículos publicados sin que quede registro en la web de tu dirección IP, con una cuenta dentro de Wikipedia también puedes editar artículos que tengan protección parcial, pero tu cuenta debe tener al menos 4 días de antigüedad y 10 artículos editados.

Cuando tu cuenta tenga 30 días de antigüedad y 500 ediciones podrás editar artículos protegidos. También puedes tener un registro de todas las ediciones de artículos que has hecho y recibir una notificación cuando uno de estos haya sido modificado.

