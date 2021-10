5 razones para usar la app de Wikipedia y no la web

¿Alguna vez has usado la app de Wikipedia? Lo más probable es que no. A pesar de que la enciclopedia más grande de Internet tiene una aplicación para móviles desde el año 2012, aún son más las personas que continúan usando el sitio web. Y no te equivoques, esto no quiere decir que la app de Wikipedia sea mala. Si eres un usuario frecuente de la Wikipedia, te explicaremos las razones por las que debes descargarte esta app.

5 razones para usar la app de Wikipedia

La app de Wikipedia cuenta con muchas funciones prácticas que te permiten buscar información con facilidad. Si bien tiene características similares a las del sitio web de esta enciclopedia virtual, la interfaz de la app resulta más intuitiva y cómoda de usar. ¿Aún no te convencemos de usarla? Pues te invitamos a que descubras estas 5 razones por las que es mejor usar la app en lugar de la página web de Wikipedia.

Interfaz personalizable

Para que tengas una lectura más confortable, la app de Wikipedia te permite personalizar la interfaz con la función Tema. De esta forma, puedes activar o desactivar el modo oscuro y cambiar el tamaño y estilo de la fuente. Con esto puedes mejorar tu experiencia al leer un artículo. En el sitio web de Wikipedia no tienes esta función. Una alternativa para usar la Wikipedia en modo oscuro si no tienes la app es activar el tema oscuro de Google Chrome en Android.

Guarda artículos para leerlos sin conexión

Si encontraste un buen artículo en la Wikipedia y quieres guardarlo para leerlo luego, puedes usar la función Guardar. Con esto no solo añadirás el archivo a una lista de artículos personalizada, sino que además podrás aprovechar la opción Guardar para leer sin conexión. Al usar esta función la aplicación de Wikipedia guarda en tu dispositivo todo el artículo para que puedas acceder a él incluso cuando no tengas conexión a Internet.

Panel de información personalizada

En la pantalla principal de la app de Wikipedia tienes un feed de información relevante. Aquí encontrarás desde los artículos más leídos del día, la imagen más destacada de la fecha, noticias históricas y recomendaciones basadas en los artículos que leíste. Además puedes personalizar este práctico e informativo panel. De esta manera puedes elegir si no quieres ver las noticias en el feed o si quieres activar la interesante función de recomendar artículos aleatorios.

Función de búsqueda más completa

¿Otra cosa que puedes hacer en la app y no en el sitio web de Wikipedia? Hacer búsquedas de información por voz. Esta aplicación aprovecha los servicios de voz de Google para facilitar la búsqueda por voz de artículos en la enciclopedia. Otra función a destacar es que tendrás un historial de búsqueda en donde puedes revisar qué buscaste recientemente.

Una ventana de contenido más cómoda

Una de las cosas que menos nos gusta de la página web de Wikipedia es el índice de contenido. Este es poco práctico, aparece desplegado por defecto y ocupa gran parte de la pantalla al abrir un artículo en la web. La aplicación de Wikipedia resuelve esto. Para ello te da un botón de Contenido, por lo que si quieres ver el índice solo debes presionarlo y así podrás ir a la sección del artículo que estás buscando.

Como puedes ver, esta app tiene muchas ventajas frente al sitio web de Wikipedia. Pero si quieres tener toda esta valiosa enciclopedia virtual en tu móvil te invitamos a que le eches un vistazo a este artículo donde te explicamos cómo descargar toda la Wikipedia para usarla sin conexión.