El teclado es quizás una de las aplicaciones que más se usan en cualquier dispositivo Android. La mayoría de las personas están acostumbrados a usar el teclado predeterminado de su teléfono y se sienten conformes con ellos. Es fácil volverse complaciente con lo que viene preinstalado y quedarse con él para siempre, incluso si no es la mejor opción. Entonces, ¿por qué conformarse con algo simple y limitado?

Actualmente, existen teclados increíbles que traen una gran variedad de funciones y que ofrecen una amplia gama de personalizaciones. Pero, ¿qué te parece tener la oportunidad de poder crear tu propio teclado personalizado? Ahora, esto lo puedes hacer con Keyboard Designer, una aplicación completa y fácil de usar en tu móvil.

Cómo crear tu teclado personalizado para Android con Keyboard Designer

La forma más fácil de personalizar tu teclado de Android es mediante la aplicación Keyboard Designer. Después de usar un aburrido teclado durante años, parece casi mágico que con esta app puedas crear un teclado hermoso y funcional en pocos pasos. Aquí te mostramos cómo lo puedes hacer.

Ingresa a Google Play en tu dispositivo y descarga Keyboard Designer.

en tu dispositivo y descarga Keyboard Designer. Una vez dentro de la aplicación, usa las pestañas de la barra inferior para comenzar a crear tu teclado.

Entra en la pestaña “Diseños” y cambia el nombre, las dimensiones del teclado, los colores de las teclas y el fondo, la barra de edición, entre otras cosas.

Pulsa la pestaña “Teclas” para establecer la función de la escritura , agregar nuevas teclas, modificar su alto y ancho, y realizar otras personalizaciones.

, agregar nuevas teclas, modificar su alto y ancho, y realizar otras personalizaciones. Si deseas importar una lista de palabras y compartirlas con la aplicación, pulsa “Palabras” en la barra inferior. Podrás elegir varios idiomas y 3 tipos de listas diferentes (corta, regular y grande).

Para deshacer pasos en el uso del teclado, presiona el icono de engranaje que se encuentra en la esquina inferior derecha.

Son muchas las funciones que tiene Keyboard Designer. Si tiene dudas en cuanto a su uso, presiona los botones “Asistente” o “Ayuda”.

¿Qué funciones te ofrece Keyboard Designer?

Esta aplicación te permite diseñar desde cero tu propio teclado para Android, ajustándolo a tus necesidades. Con Keyboard Designer puedes crear caracteres especiales como diéresis y glifos; crear teclas grandes con nuevos estilos, cambiar su posición y asignarle funciones diferentes a cada una de ellas; cambiar los colores y las dimensiones del teclado; convertir el texto en mayúscula; eliminar marcas, fijar la posición del cursor y mucho más.

Además, la app te proporciona algunos diseños de ejemplos, que puedes usar tal como están o modificarlos y ajustarlos a tu conveniencia. Para facilitar tu experiencia, Keyboard Designer tiene en la parte inferior pestañas de navegación con botones de ayuda para que hagas tu diseño con facilidad. También te guía con un asistente, el cual te mostrará cómo trabajar con la aplicación y tiene un botón de ayuda, que te explica los conceptos básicos.

Keyboard Designer no solicita permisos para acceder a Internet y, por lo tanto, ningún dato podrá salir de tu dispositivo. Sin embargo, al activar la app, esta te mostrará un mensaje indicando que podrá registrar todo lo que escribas, incluidos tus datos personales, contraseñas y números de tarjetas de crédito. Pero, no te preocupes porque esa información se almacenará en la base de datos local del dispositivo y no representan ningún peligro de seguridad.

Ahora ya puedes cambiar completamente las funciones y el diseño de tu teclado. ¡Prepárate para ser creativo!