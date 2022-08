Si tu móvil está bloqueado, significa que la cantidad de redes de telefonía que puedes usar son limitadas. Por tanto, si necesitas cambiar de compañía telefónica, tu móvil no funcionará.

Muchas personas se ven en la situación en la que ni siquiera saben que su teléfono móvil está bloqueado hasta que ya es demasiado tarde. Por ejemplo, durante algún viaje, mientras intentabas usar una tarjeta SIM local y te diste cuenta de que tu teléfono no la aceptaba. Una situación bastante desagradable.

Y para evitar estos desafortunados eventos, en este artículo te explicaremos cómo puedes verificar si tu móvil efectivamente está bloqueado o no.

Maneras de comprobar si tu teléfono está bloqueado o liberado

Estas son las maneras en las que puedes verificar si tu teléfono móvil está bloqueado:

Prueba con otra tarjeta SIM

Esta sería la primera y más obvia manera de saber si tu móvil está bloqueado. Como ya sabrás, un teléfono bloqueado solo funcionará con ciertas operadoras, por lo que utilizar una tarjeta SIM de una compañía diferente es una manera bastante efectiva de saber si está bloqueado.

No tiene que ser una tarjeta SIM conectada a una cuenta activa; el teléfono intentará iniciar conexión con cualquier tarjeta SIM, sin importar que esté activa o no. Para probar este método, debes seguir estos pasos:

Como recomendación, deberías primero probar que tu teléfono funciona bien con tu tarjeta SIM actual. Puedes probarla haciendo una llamada.

Si todo funciona bien, entonces puedes proceder a apagar el teléfono y retirar la tarjeta SIM. Si no estás seguro de cómo hacerlo, puedes recurrir al manual de tu teléfono.

Si no estás seguro de cómo hacerlo, puedes recurrir al manual de tu teléfono. Una vez extraída la tarjeta SIM, introduce la nueva tarjeta en tu teléfono.

Ahora, enciende nuevamente tu móvil.

Si al encenderlo, te aparece un cuadro de diálogo indicándote que debes ingresar un código de desbloqueo de SIM, entonces tu teléfono tiene la SIM bloqueada.

Pero si no ves un mensaje de código de desbloqueo, verifica que diga que tiene servicio. De ser así, tu teléfono probablemente esté liberado. Para estar seguros, puedes hacer una llamada telefónica.

Ahora, si no puedes hacer llamadas usando la nueva tarjeta SIM, probablemente recibirás un mensaje en donde se te indicará algún código de error.

En este caso, lo que puedes hacer es anotar el código y verificar en línea para ver por qué la llamada no se puede completar. De esta manera sabrás si se debe a un bloqueo de SIM o a un hardware incompatible.

Aunque tener un teléfono totalmente incompatible con otra red es poco probable hoy en día, vale la pena confirmar que esa no es la razón causante del problema.

¿No tienes acceso a otra tarjeta SIM?

A pesar de que esta es una de las formas más efectivas de saber si tu móvil está bloqueado, no todas las personas tienen acceso a otra tarjeta SIM. En estos casos, puedes pedírsela a algún amigo o familiar que posea una tarjeta SIM de otro proveedor diferente al tuyo.

Pero en caso de que esa tampoco sea una opción, podrías intentar llevar tu teléfono a una tienda de proveedores y decirles que estás pensando en cambiar de proveedor y deseas averiguar si tu dispositivo está liberado. No deberían tener problema en ayudarte con prestarte una tarjeta SIM para que puedas verificar.

Puede que sea una mentira, pero tampoco es la gran cosa. Es decir, no le estarás haciendo daño a nadie y podrás averiguar rápidamente si tu móvil está bloqueado.

A través del código IMEI

El IMEI es un código de 15 dígitos que poseen todos los móviles, el cual puedes usar para verificar si tu teléfono está bloqueado o liberado.

Lo primero que debes hacer para poder usar este método, es conseguir tu código IMEI. Y una de las maneras más comunes para conocer cuál es tu código, es llamando al *#06#.

Una vez tengas tu código, puedes dirigirte a la página IMEI.info, en donde tendrás que introducir tu IMEI. Debes asegurarte de que al introducir el código no quede ningún espacio entre los números o algún carácter especial.

Debes asegurarte de que al introducir el código no quede ningún espacio entre los números o algún carácter especial. Una vez introducido tu código, selecciona Check. Podrás ver toda la información acerca de tu teléfono. Debes dirigirte al apartado Carrier para poder ver si tu teléfono está liberado.

Podrás ver toda la información acerca de tu teléfono. Debes dirigirte al apartado para poder ver si tu teléfono está liberado. Si te aparece OPEN, es porque efectivamente tu teléfono está liberado, pero si te aparece el nombre de operador, es porque está limitado a ese operador. Ahora, la mala noticia es que, para poder tener acceso a esta información, debes pagar.

Algo que vale la pena mencionar es que existe la posibilidad de que la información que obtengas de este tipo de páginas sea incorrecta. Así que, si decides optar por pagar la tarifa de la página, es bajo tu propio riesgo.

Puedes buscar esta información desde tu móvil

Otra manera sería ver esta información directamente desde tu móvil. Lo malo es que para poder llevar a cabo este método necesitarás tener un código secreto. Y lo que ocurre con estos códigos, es que varían dependiendo del fabricante, e incluso, hay casos en donde ni siquiera son incluidos, lo que hace que este método no sea viable para todos.

Así que, encontrar el código para entrar a estos menús especiales, de donde podrás obtener la información, puede llegar a ser bastante difícil. Sin embargo, te dejaremos algunos de los más comunes para algunos móviles Android:

Móviles Huawei : *#*#2846579#*#*

: *#*#2846579#*#* Móviles Samsung : *#7465625#

: *#7465625# Móviles Sony: *#*#7378423#*#*

También puedes encontrar otros códigos secretos para otros modelos en este artículo.

Si logras tener acceso al menú, debes tener en cuenta que estos menús cambian de un móvil a otro, esto es así porque los fabricantes crean su propio menú de servicio. Pero lo más común es que se encuentre en el apartado de información de red, con un nombre como SIM Lock info.

Ahora, también podría ser el caso de que tu dispositivo ni siquiera cuente con uno de estos menús especiales, debido a que el fabricante ni siquiera lo incluyó. En esos casos, te será imposible poder utilizar este método.

Pregunta a tu operadora

En caso de que no te haya funcionado ninguna de las opciones anteriores, como último recurso puedes optar por acudir a tu operadora.

Claro, en caso de que hayas adquirido un teléfono de segunda mano o que no sepas en donde fue comprado, no podrás optar por este método. Por otro lado, si compraste tu teléfono directamente de tu operadora, entonces no deberías tener problemas.

Al llamar, ten tu código IMEI a la mano, ya que, lo más probable es que debas proporcionarlo para que te puedan indicar la información que solicitas sobre tu teléfono.

¿Qué deberías hacer si confirmas que tu teléfono está bloqueado?

¿Al usar uno de los métodos confirmaste que tu teléfono está bloqueado? A continuación, te explico qué puedes hacer para liberarlo.

Tu operadora podría ayudarte a liberar tu móvil

Puedes llamar a tu operador para notificarle que deseas liberar tu teléfono. Sin embargo, en algunos casos, puede que no sea tan sencillo. Dependiendo del operador, puede que las reglas varíen un poco con respecto a cuánto tiempo debes tener con el dispositivo y cuánto tiempo debes tener con tu cuenta abierta para que ellos puedan liberarte tu móvil.

Pero en líneas generales, antes de notificarle a tu operador que deseas liberar tu teléfono, lo principal sería que esperes a que haya pasado el tiempo de garantía del móvil. De esta manera, es más probable que el operador te proporcione el código de desbloqueo sin demasiadas trabas.

De igual manera, al llamar a tu operador para que libere tu móvil, debes tener a la mano tu código IMEI, el modelo de tu dispositivo, el contrato y la caja en donde vino el teléfono. Puede que te hagan algunas preguntas de seguridad, pero si la línea telefónica es tuya, no tienes de qué preocuparte.

Solicita ayuda profesional para liberar tu teléfono

Puedes acudir a algún servicio para smartphones de confianza para que liberen tu teléfono. En el mismo lugar a donde sueles llevar tu teléfono para que lo reparen, puedes preguntar si también ofrecen servicio de liberación de teléfonos.

Libera tu móvil usando apps de terceros

Existen apps que pueden ayudarte a liberar tu móvil. Sin embargo, tampoco son milagrosas, ya que solo son efectivas en aproximadamente un 50% de los casos.

Estas aplicaciones lo que hacen es darte el código de desbloqueo para liberar tu teléfono. Por lo general, deberás indicarle a la aplicación cuál es tu operador, la marca y modelo de tu teléfono y tu código IMEI. Puede que también te soliciten tu correo para enviarte el código de liberación.

Luego de suministrar los datos que te hayan solicitado, solo te queda esperar. Si funciona, tendrás tu móvil liberado. Si no, tendrás que recurrir a otras alternativas.

A continuación, te dejo una app para liberar tu móvil que podría ayudarte, pero también puedes buscar otras alternativas en la Play Store:

Espero que este artículo te haya sido de ayuda. Y si te ha gustado, de seguro te interesará saber qué son las iSIM de Qualcomm y Vodafone, la tecnología que eliminará las SIM físicas.