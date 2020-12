¿Buscando personalizar tu Xiaomi al máximo? Una de las cosas que más gustan de MIUI es su nivel de personalización. De todas las capas de Android la de Xiaomi es una de las más flexibles para adaptarla a tu gusto casi de forma absoluta. De hecho, una buena forma de empezar es cambiando el tema de tu Xiaomi sin instalar apps de terceros.

Xiaomi cuenta con su propia aplicación de temas y tiene un catálogo muy amplio

Siendo MIUI una capa enfocada originalmente para el mercado asiático es normal que la personalización sea algo clave dentro de ella. De hecho, aunque su proceso de occidentalización comenzó con MIUI 10, la personalización se ha mantenido porque ya forma parte del ADN de Xiaomi.

Son muchos los apartados personalizables que tiene MIUI por defecto, pero definitivamente la estrella es su aplicación de sistema “Temas”. Esta funciona como un catálogo cuasi infinito de temas diseñados por la propia Xiaomi o diseñadores de la comunidad. Hay para todo tipo de gustos y seguro que encontrarás un tema perfecto para ti.

Desde la app “Temas” puedes cambiar el fondo de pantalla de tu Xiaomi, los iconos, la pantalla de bloqueo, el aspecto interno de MIUI y varias cosas más. Lo mejor es que es muy fácil de utilizar y gran parte del catálogo es gratuito. Sí, hay temas prémium, pero basta con que veas un vídeo publicitario para poder descargarlos e instalarlos en tu móvil.

¿Tiene alguna limitación esta aplicación? Fácilmente podríamos decir que no, pero sí hay un pequeño detalle. MIUI 12 es una actualización bastante reciente y muchos temas no son compatibles con esta actualización de forma oficial.

Pero no saques conclusiones rápidas, porque todos los temas pueden aplicarse sin mayor problema. Quizás un icono no cambie su aspecto mientras que el resto sí, o algún menú se verá extraño y los demás no, pero poco más. Definitivamente es un detalle muy pequeño que seguro pronto se solucionará.

Así puedes cambiar el aspecto de tu Xiaomi con MIUI sin apps de terceros

Para cambiar el tema de tu Xiaomi solo tendrás que seguir unos pocos pasos y ya estarás disfrutando de un aspecto totalmente renovado. De hecho, apostamos que seguramente tardarás en elegir uno entre tantos temas geniales que tiene el catálogo, pero de ahí en más es superrápido. ¿Preparado?

Abre la aplicación “Temas” de tu Xiaomi. Mantente en la pestaña “Temas” dentro de la aplicación (la primera pestaña). Navega por el catálogo de diseños disponibles. Son mucho y están ordenados por categorías, por recomendaciones, novedades, más descargados y demás. Selecciona el tema que te haya gustado y ábrelo. Presiona el botón verde de descarga llamado “Gratis” para bajar el tema. También puedes encontrar algún botón que diga “Premium”, en ese caso podrás descarga el tema después de ver un vídeo publicitario. Una vez instalado, en la misma pantalla puedes elegir qué cosas deseas cambiar: pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, aspecto del sistema e iconos. Selecciona lo que quieras cambiar y presiona “Aplicar”.

Listo, ya puedes regresar a la pantalla de inicio de tu móvil y verás todos los cambios aplicados. Así de fácil es cambiar el tema de tu Xiaomi sin instalar aplicaciones de terceros, pero falta una cosa: ¿cómo ves tus temas descargados?

Cómo ver y aplicar los temas descargados en tu Xiaomi

Si descargaste muchos temas de sopetón o has ido cambiándolos con el paso del tiempo seguro querrás saber cómo ver todos los que tienes. Para hacerlo solo tienes que abrir la aplicación “Temas” e ir a la última pestaña en la pantalla principal.

Ahí entrarás a tu cuenta y encontrarás un apartado que te avisa cuántos temas tienes instalados. Con entrar ahí podrás aplicar cada paquete, pudiendo elegir qué cosas cambiarán en el aspecto de tu Xiaomi como en la sección anterior.

Desde tu catálogo personal también puedes acceder únicamente a los paquetes de fondos de pantalla, a tus paquetes de iconos descargados y más. Como mencionamos, es una aplicación súper completa que permite personalizar el aspecto de tu Xiaomi al máximo en tan solo unos pocos pasos.

Por cierto, si solo deseas descarga fondos de pantalla para tu Xiaomi puedes hacerlo desde la segunda pestaña de la pantalla principal. Navega entre las opciones disponibles, ubica el fondo de pantalla que te guste, instálalo, aplícalo y listo.

Es fantástico, ¿cierto?