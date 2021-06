¿Te ha pasado que no sabes cómo agregar a un amigo que vive en otro país a tu WhatsApp? De hecho, me pasó con un amigo argentino recientemente, que intenté agregarlo a mis contactos de WhatsApp y no encontraba manera alguna de lograrlo.

Generalmente es fácil agregar un contacto de WhatsApp cuando vive en tu país, pero cuando están en otro la cosa se complica. Sin embargo, en Androidphoria logramos dar con la solución y ahora te la mostramos para que no te desesperes. Te enseñamos cómo añadir contactos de otros países en WhatsApp fácilmente.

El código de país es el secreto para añadir contactos extranjeros a tu WhatsApp

A diferencia de cuando añades un contacto de tu mismo país, para añadir a personas en el extranjero a WhatsApp necesitas saber el código telefónico del país de destino. ¿Tienes dudas sobre esto? Aquí tienes las respuestas:

¿Qué es el código de país? Sencillo, es un prefijo telefónico identificador que se le asigna a cada nación y permite las comunicaciones a nivel internacional.

¿Es único para cada país? En líneas generales sí, pero algunos pocos son compartidos.

¿Por qué existe? Porque en dos países diferentes puede haber dos números de teléfono idénticos y este prefijo permite identificar con qué país deseas comunicarte.

¿Cómo puedes conseguirlo? Cientos de páginas en Internet tienen esta información, pero te dejamos la lista de prefijos telefónicos mundiales en Wikipedia para hacerte la tarea más fácil.

Como podrás notar, el prefijo de España en +34, el de Estados Unidos y Canadá es +1, el de Argentina es +54, el de Venezuela +58 y así con cada país. Solo anota el prefijo que necesites para que puedas agregar a un contacto internacional en tu WhatsApp.

Cómo agregar a un amigo en WhatsApp si está en el extranjero

Ahora que sabes lo que es y tienes el prefijo telefónico del país en el que está tu amigo de WhatsApp, es momento de ponerse manos a la obra. El proceso a seguir es sencillo, y de hecho es idéntico al de agregar un contacto local en WhatsApp, pero usando el prefijo que anotaste. Estos son los pasos a seguir:

Abre la aplicación de contactos en tu móvil. Crea un nuevo contacto en la agenda o edita un contacto que ya tengas si es que tu amigo solo cambió de número. Al añadir el número telefónico del nuevo contacto, escribe primero el símbolo más (+). Ingresa el código de país a continuación, ese que anotaste antes. Completa con el número de teléfono de tu nuevo contacto (incluyendo el código de área, prefijo provincial o prefijo móvil).

Una vez hayas hecho esto, guarda el contacto y si hiciste todo bien podrás verlo en WhatsApp sin problema. Funciona igual para Android e iPhone. De todas maneras te dejamos algunos ejemplos con números de otros países, además de otras secciones con casos especiales. Estos son los ejemplos:

Agregar número de Estados Unidos a WhatsApp : +1 408 555 1234 (donde “+1” es el prefijo internacional, “408” el código de área y “555-1234” el número de teléfono).

: +1 408 555 1234 (donde “+1” es el prefijo internacional, “408” el código de área y “555-1234” el número de teléfono). Agregar contacto de España a WhatsApp : +34 672 555 123 (donde “+34” es el prefijo internacional, “672” el prefijo móvil y “555 123” el número de teléfono).

: +34 672 555 123 (donde “+34” es el prefijo internacional, “672” el prefijo móvil y “555 123” el número de teléfono). Añadir móvil de Italia a WhatsApp: +39 333 5423 473 (donde “+39” es el prefijo internacional, “333” el prefijo local y “5423 473” el número de teléfono).

Como mencionamos, hay algunos casos especiales que crean problemas entre los usuarios al momento de agregarlos a WhatsApp, a ellos les dedicaremos secciones aparte.

Cómo agregar a WhatsApp un número venezolano, uruguayo o de países con prefijos móviles que empiezan en “0”

Uno de los casos que da más problemas al momento de agregar contactos internacionales a WhatsApp son los de países que tienen números para móviles que comienzan con cero. Sucede mucho con Venezuela (los móviles tienen prefijos 0412, 0414, 0424, 0426 y 0416) y con Uruguay (los móviles tienen prefijo 09x).

En estos casos lo único que debes hacer al momento de agregar el contacto a WhatsApp es quitar ese “0” al inicio del prefijo. Luego solo realiza los pasos que te enseñamos antes y listo. Te dejamos un ejemplo:

Cómo agregar un número de Venezuela en WhatsApp : +58 412 123 5555 (donde “+58” es el prefijo internacional, “412” el prefijo móvil sin el 0 y “123 5555” el número de teléfono)

: +58 412 123 5555 (donde “+58” es el prefijo internacional, “412” el prefijo móvil sin el 0 y “123 5555” el número de teléfono) Así puedes añadir un contacto de Uruguay a WhatsApp: +598 91 123 123 (donde “+598” es el prefijo internacional, “91” el prefijo móvil sin el 0 y “123 123” el número de teléfono)

Cómo añadir números argentinos a WhatsApp

Otro dolor de cabeza entre los usuarios de WhatsApp. ¿La razón? El formato de los números de teléfono en Argentina es un caos absoluto, teniendo que marcar el número de una u otra manera según lo que vayas a hacer. No nos pondremos a explicar todo para no enredarte innecesariamente, sino que solo te explicaremos el formato que necesitas y por qué es así. Te dejamos un ejemplo de cómo agregar un número argentino en WhatsApp:

Cómo agregar un contacto argentino a WhatsApp: +54 9 3541 12 3456 (donde “+54” es el prefijo internacional, “9” es el prefijo móvil para comunicarse desde el exterior, “3541” el código de área local y “12 3456” es el número de teléfono).

Puede que te preguntes ¿pero acaso el prefijo “15” no es el que identifica a los números móviles en Argentina? Sí, pero solo aplica cuando te comunicas desde Argentina. Cuando lo haces desde un número en el exterior deberás sustituir ese “15” por un “9” para que el número final tenga 13 dígitos en total.

Cómo agregar números mexicanos a WhatsApp

Con México sucede algo muy similar al caso argentino, lo que significa que debes agregar un número adicional después del código internacional y antes del código móvil. En el caso mexicano ese número es “1” y debes incluirlo incluso con un teléfono de Nextel. Mira el ejemplo:

Cómo agregar un contacto de México a WhatsApp: +52 1 55 4175 7509 (donde “+52” es el prefijo internacional, “1” es el prefijo móvil para comunicarse desde el exterior, “55” el código de área local y “4175 7509” es el número de teléfono).

Ahora sí, ya estás preparado para agregar a cualquier amigo en WhatsApp sin importar en qué lugar del mundo esté. Por cierto, también hay una salida mucho más sencilla a este problema. ¿Cómo? Aprendiendo a compartir tu contacto de WhatsApp a través del código QR, aunque tendrás que compartirlo por otra vía porque todavía no te tienen en WhatsApp.

¿Te ha sido útil esta guía? ¿Conoces otro país que tenga problemas con el formato del número?