La llegada de los Reels a Facebook ha hecho que millones de personas puedan acceder a un contenido único que antes solo estaba disponible en Instagram.

Pero no todo han sido sonrisas, y es que, si bien Facebook Reels ha sido lanzado oficialmente, aún son muchísimos los usuarios que no pueden acceder a ese contenido.

Si tú eres una de esas personas, no desesperes, hay varias soluciones que puedes llevar a cabo para poder activar y ver Reels en Facebook. Si te interesa saber cuáles son esas soluciones, te recomendamos que sigas leyendo, ya que aquí te las vamos a mostrar de forma detallada.

¿Por qué no aparece la opción para ver Reels en Facebook?

Esta es una pregunta que se realizan todas las personas que aún no pueden ver Reels en Facebook. Lamentablemente no hay una sola respuesta, ya que los motivos por los que podría no aparecer la opción para ver Reels en Facebook son varios:

Facebook aún no activó los Reels en tu país : esto es muy común cuando se lanzan nuevas funciones.

: esto es muy común cuando se lanzan nuevas funciones. No cumples con los requisitos necesarios para ver Reels en Facebook: si eres menor de 13 años, no podrás ver vídeos en formato Reels.

para ver Reels en Facebook: si eres menor de 13 años, no podrás ver vídeos en formato Reels. Tu cuenta está limitada: si recibiste un baneo temporal, o bien una sanción, Facebook podría llegar a ocultar este contenido en tu cuenta.

Si bien hay más motivos, estos tres que te mostramos arriba son los más comunes. Por otro lado, es necesario aclarar que no todo está perdido, hay algunos trucos que pueden llevarse a cabo para activar manualmente los Reels en Facebook.

¿Se pueden activar manualmente los Reels en Facebook?

Sí, se pueden activar de forma manual los Reels en Facebook. Eso sí, no siempre es posible realizar esta acción, pues hay casos especiales en donde no es posible llevar a cabo la activación manualmente.

Antes de que te mostremos las distintas soluciones que te permitirán activar los denominados Facebook Reels, te recomendamos cerrar la sesión de tu cuenta de Facebook. Una vez cerrada la sesión, deberás volver a loguearte con tus datos, ¿para qué sirve esto? Para verificar si el problema estaba ligado a la cuenta.

En caso de que eso solucione el inconveniente y puedas crear Reels en Facebook, como así también verlos, no deberás hacer más nada. Por otro lado, si continúas sin poder ver Reels en Facebook, tendrás que realizar los tutoriales que te mostramos a continuación.

Actualiza la app de Facebook

Al tratarse de una “función” nueva, es necesario que la aplicación de Facebook esté actualizada. Si no la has actualizado hace mucho tiempo, te recomendamos seguir todos estos pasos para poder forzar la actualización de forma manual en tu móvil Android:

Ingresa en la tienda de aplicaciones de Google , Play Store.

, Play Store. Pincha sobre tu cuenta , la cual aparece arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual aparece arriba a la derecha de la pantalla. Entra en el apartado que dice “Administrar dispositivo y apps”.

Pincha sobre la sección que dice “Todas las apps actualizadas”.

Si la app de Facebook está desactualizada, Google te pedirá que la actualices . Para ello, tendrás que pinchar en “Actualizar”.

. Para ello, tendrás que pinchar en “Actualizar”. Espera a que se descargue la actualización. Una vez descargada, se instalará de forma automática.

Borra el caché de Facebook en tu móvil

Si al haber descargado e instalado la última versión de Facebook en tu móvil, la opción para ver Reels sigue sin aparecer, tendrás que borrar el caché de la app en tu teléfono Android, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera:

Entra en los “Ajustes” de tu dispositivo móvil Android.

Pincha sobre “Aplicaciones y notificaciones”.

Abre la app de Facebook desde la configuración de tu teléfono.

desde la configuración de tu teléfono. Entra en “Almacenamiento y caché”.

Pincha sobre la opción que dice “Borrar memoria caché”.

Habiendo eliminado la memoria caché de Facebook de forma correcta, te recomendamos reiniciar tu dispositivo móvil. Con el terminal ya reiniciado, tendrás que abrir la app de Facebook para verificar si aparece o no la opción de Facebook Reels.

Ingresa a Facebook Reels desde el menú

Hay ocasiones en las que el icono de una nueva función de Facebook está oculto, esto se debe a que dicha característica se encuentra en fase beta. Puedes verificar, al igual que con Facebook Gaming, si la opción de Reels está oculta, ¿cómo? De la siguiente manera:

Abre la aplicación de Facebook .

. Pincha sobre las tres rayas horizontales que aparecen en la parte derecha superior de la pantalla.

que aparecen en la parte derecha superior de la pantalla. Pulsa sobre el botón de color gris que dice “Ver más”.

que dice “Ver más”. Y, por último, pincha en “Reels”.

Si al acceder a Facebook Reels desde el menú de la red social no te aparece ningún vídeo, lamentablemente este tipo de contenido está “bloqueado” en tu país. En ese caso, la única solución es esperar a que Facebook habilite Reels en tu región.

Usa una VPN en tu móvil

¿No quieres esperar a que Facebook active los Reels en tu país? Si tu respuesta es “no”, tendrás que instalar una VPN en tu dispositivo móvil Android. Desde ya, te recomendamos descargar alguna de estas VPN, las mismas son gratuitas y te permitirán conectarte a los servidores del país en donde está habilitado Facebook Reels (Estados Unidos).

Eso sí, tendrás que cambiar el país de tu cuenta de Facebook, o bien crearte una nueva cuenta, ya que la red social detectará que estás intentando ingresar a tu perfil de Facebook desde otro país.

Descarga Facebook Beta

Si ninguna de las soluciones que te hemos brindado arriba te han funcionado, ¡no desesperes! Aún puedes probar un método más para activar Facebook Reels en tu cuenta.

La solución en cuestión, consiste en descargar Facebook Beta para Android. Esta versión posee las últimas funciones, por lo que podrás acceder a nuevas características antes que nadie.

Puedes descargar la beta de Facebook de forma gratuita, ¿cómo? Desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo.

Enlace | Descargar Facebook Beta

Sin mucho más que agregar sobre el tema, si tienes una solución que no hemos añadido a la nota, y que obviamente te haya funcionado, puedes compartirla con nosotros dejándonos un comentario.