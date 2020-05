Facebook es una de las empresas que menos respeta la privacidad de sus usuarios y eso es algo que ya todos sabemos. Aun así, son muy pocos los usuarios que se han atrevido a dejar la red social para siempre, pues el contenido y, sobre todo, la comunidad de usuarios que tiene Facebook ninguna otra plataforma puede igualarla. Lo peor de esto es que, para acceder a dicho contenido, sí o sí tenemos que ser usuarios activos en la red social.

Por suerte, existe una manera de seguir usando Facebook de forma normal sin revelar tu información personal. Lo único que tienes que hacer es crear un perfil completamente anónimo con la ayuda de tu dispositivo Android. Por supuesto, de esa manera Facebook seguirá rastreando tu actividad en la plataforma, pero no podrá saber quién eres exactamente. Si te interesa, aquí abajo te dejamos todos los pasos que debes seguir para que crees una cuenta de Facebook totalmente anónima.

Así puedes crear una cuenta de Facebook totalmente anónima

Para seguir este tutorial, lo ideal es que cuentes con un dispositivo Android, ya que usaremos varias apps de la Play Store que garantizarán tu anonimato total. No olvides que lo que queremos hacer aquí es evitar que Facebook recolecte tu información personal, lo cual solo se puede lograr usando herramienta de terceros.

En concreto, necesitarás tres herramientas: una que aísle la app de Facebook, otra que cree un correo temporal para ti y una VPN. En nuestro caso, para cada propósito, hemos elegido a Island, Temp Mail y TurboVPN, respectivamente. A continuación, te explicamos para qué te servirá cada una de estas herramientas y cómo usarlas.

Aísla la aplicación de Facebook con Island

Lo primero que debes hacer es aislar la aplicación de Facebook. Por “aislar” nos referimos a hacer que Facebook funcione en un entorno apartado al que usas normalmente y donde tienes tu información personal. De esa forma, lograrás que Facebook no pueda recolectar tus datos, aunque tenga los permisos necesarios para hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Con la app Island de la siguiente manera:

Instala la app Island en tu Android.

Ábrela y pulsa en Aceptar y Continuar hasta que llegues a la interfaz principal de la app.

y Continuar hasta que llegues a la interfaz principal de la app. Así, Island habrá creado un perfil de trabajo en tu Android que será ese “entorno apartado” que buscamos. Para añadir a la app de Facebook a este entorno, pulsa en Mainland (opción que está en la esquina inferior izquierda).

en tu Android que será ese “entorno apartado” que buscamos. Para añadir a la app de Facebook a este entorno, pulsa en (opción que está en la esquina inferior izquierda). En esa sección, busca la app de Facebook y selecciónala.

Luego, toca el botón de “+” que está en la parte inferior.

que está en la parte inferior. Ahora, permite la instalación de Facebook desde Island . Ojo, realmente no estarás instalando Facebook nuevamente, sino duplicando la app para que funcione en el entorno aislado.

. Ojo, realmente no estarás instalando Facebook nuevamente, sino duplicando la app para que funcione en el entorno aislado. Una vez finalizado el paso anterior, verás que en tu cajón de aplicaciones ahora hay dos apps de Facebook: una normal y otra con un icono de un maletín. Esta última es la app aislada. Así que desinstala la app de Facebook que no tiene el icono del maletín.

¡Listo! Si no tuviste ningún problema, ahora tendrás la app de Facebook aislada y lista para usar de forma anónima, aunque aún falta ocultar otros datos.

Consigue un correo electrónico temporal con Temp Mail

Como ya sabrás, Facebook te pide un correo electrónico o un número de teléfono al momento de crear una cuenta. Obviamente, no puedes dar el tuyo personal si quieres mantenerte anónimo. Por ello, tienes que usar un correo o número temporal que no tenga datos asociados a ti. Una herramienta que te permite conseguir esto es Temp Mail, aunque eres libre de usar cualquier otra que prefieras. Aquí te dejamos los pasos a seguir para obtener un correo electrónico temporal con esta herramienta:

Instala la app Temp Mail en tu Android.

Ábrela y salta la pantalla que te invita a probar la versión premium de la app.

que te invita a probar la versión premium de la app. De esa manera, llegarás a la interfaz principal de la app donde verás tu correo electrónico temporal . Pulsa en Copiar y listo; ya puedes usarlo para crear una cuenta de Facebook anónima.

. Pulsa en Copiar y listo; ya puedes usarlo para crear una cuenta de Facebook anónima. Para ver la bandeja de entrada del correo electrónico temporal, ve a la sección Inbox.

Aunque ya tienes el correo temporal para crear la cuenta de Facebook anónima, todavía no lo hagas sin utilizar la siguiente herramienta.

Oculta tu ubicación con una VPN

Hasta este punto, ya has ocultado toda tu información personal, pero todavía te falta ocultar tu ubicación. Si bien existe una opción en Facebook para desactivar tu ubicación, lo mejor es usar una VPN para asegurarse de que la red social no pueda saber desde dónde te conectas, cambiando tu dirección IP y de esa forma también tu ubicación. Ahora bien, en este artículo tienes los mejores servicios de VPN para Android que puedes elegir para este tutorial. Sin embargo, es aconsejable usar la app TurboVPN por ser ligera, fácil de usar y porque no te pide una cuenta ni nada para usarla. Además, te permite usar la VPN solo con Facebook y no con el resto de apps de tu móvil.

Así que activa TurboVPN y conéctala con Facebook de esta forma:

Instala la app TurboVPN en tu Android.

Entra en la app y pulsa en Aceptar .

. Toca las tres líneas que están en la parte superior izquierda.

que están en la parte superior izquierda. Selecciona Apps using VPN .

. Todas las aplicaciones estarán conectadas con la VPN de forma predeterminada. Así que desactívalas todas y deja a la app de Facebook activada .

. Ahora vuelve a la pantalla de inicio de la app y toca el botón de la zanahoria para activar la VPN para Facebook.

Seguidamente, ya puedes abrir la app de Facebook y concederle algunos permisos solicitados. Eso sí, antes de crear la cuenta, deberías verificar que Facebook no tenga forma de acceder a tu ubicación tal como te explicamos en el siguiente apartado.

Desactiva la localización para la app de Facebook

Para mayor privacidad, también deshabilita el servicio de localización GPS de tu Android para la app de Facebook de la siguiente manera:

Abre la Configuración de tu Android.

de tu Android. Ve a Aplicaciones .

. Selecciona Facebook .

. Pulsa en Permisos y verifica que la opción Ubicación esté desactivada.

De esa forma, ya puedes proceder a crear la cuenta de Facebook anónima que tanto deseas.

Creando tu nueva cuenta de Facebook de forma totalmente anónima

Ahora sí, ya puedes abrir la aplicación de Facebook en tu Android y crear la cuenta anónima siguiendo estos pasos:

Una vez que abras la app, en la pantalla de inicio selecciona Crear cuenta de Facebook .

. Pulsa en Siguiente y concede todos los permisos solicitados.

y concede todos los permisos solicitados. Seguidamente, tendrás que introducir el nombre y apellido de la cuenta, así como la fecha de nacimiento (tienes que ser mayor de edad). Evidentemente, todos estos datos deben ser falsos, pues de lo contrario de nada servirá todo lo que has hecho anteriormente.

de la cuenta, así como la (tienes que ser mayor de edad). Evidentemente, todos estos datos deben ser falsos, pues de lo contrario de nada servirá todo lo que has hecho anteriormente. Cuando te pregunten género, si no quieres revelar nada sobre este dato, lo mejor es que elijas Personalizado y luego Neutro.

Luego te pedirán tu número de teléfono. Si vienes siguiendo este tutorial al pie de la letra, elige la opción Registrarte con tu dirección de correo electrónico e introduce el email generado con Temp Mail. Aunque si ya tienes un número telefónico temporal (que no sea tuyo), pues úsalo aquí.

e introduce el email generado con Temp Mail. Aunque si ya tienes un número telefónico temporal (que no sea tuyo), pues úsalo aquí. Ahora elige una contraseña . Si tienes problemas con este paso, te recomendamos leer este artículo donde te enseñamos cómo crear una contraseña segura y fácil de recordar.

. Si tienes problemas con este paso, te recomendamos leer este artículo donde te enseñamos cómo crear una contraseña segura y fácil de recordar. Para finalizar el registro, Facebook te dará dos opciones: Registrarte (con la cual permitirás que Facebook acceda a tus datos continuamente) y Registrarte sin subir mis contactos . Selecciona esta última opción, pues es la que te garantiza mayor privacidad de tus datos (más allá de que estos ya estén privados gracias a la app Island).

. Selecciona esta última opción, pues es la que te garantiza mayor privacidad de tus datos (más allá de que estos ya estén privados gracias a la app Island). Por último, Facebook te pedirá confirmar el correo electrónico y, para ello, te enviará un mensaje. Entra en la app Temp Mail y desde la sección Inbox podrás ver el código para finalizar la creación de la cuenta de Facebook. Si no ves ningún correo, entonces ve a Facebook y toca la opción de volver a enviar el correo.

¡Eso es todo! Ya tienes una cuenta de Facebook totalmente anónima, aunque aún falta darle algunos toques para que asegurarse de que Facebook no pueda reconocerte.

Personaliza la cuenta de Facebook para hacerla aún más anónima

Desde la configuración de la app de Facebook todavía puedes mover algunas opciones para blindar la privacidad de la cuenta. Recuerda que las opciones que vienen activadas de forma predeterminada en Facebook suelen irrespetar tu privacidad, por lo que hay que modificarlas. Así que sigue estos pasos para configurar la cuenta correctamente:

Lo primero que verás al iniciar sesión en Facebook con la cuenta recién creada es un mensaje que te pide agregar una foto . Lo mejor aquí es que pulses en Omitir o que pongas una foto descargada de Internet que no te identifique. Recuerda que las fotos tomadas con tu móvil incluyen metadata con la que pueden identificarte.

. Lo mejor aquí es que pulses en o que pongas una foto descargada de Internet que no te identifique. Recuerda que las fotos tomadas con tu móvil incluyen metadata con la que pueden identificarte. Para ver todas las opciones de privacidad, toca las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha, selecciona Configuración y privacidad y luego toca en Configuración.

y luego toca en Configuración. Primeramente, ve a la opción Ubicación y asegúrate de que los servicios Historial de ubicaciones y Acceso a la ubicación estén desactivados.

y estén desactivados. Ahora entra en Configuración de privacidad y elige quién puede ver tu actividad y cómo pueden encontrarte o ponerse en contacto contigo. Hay varias opciones que puedes modificar aquí y todas ellas dependen de qué tan privada quieres que sea tu cuenta, así que te dejamos las elecciones a ti.

o ponerse en contacto contigo. Hay varias opciones que puedes modificar aquí y todas ellas dependen de qué tan privada quieres que sea tu cuenta, así que te dejamos las elecciones a ti. Por otra parte, verifica que la opción Reconocimiento facial esté desactivada.

esté desactivada. También te recomendamos entrar en la sección de Anuncios y deshabilitar todas las opciones que impliquen usar tu actividad para mostrarte anuncios personalizados.

Por ahora, eso es todo lo que puedes hacer para que tu cuenta de Facebook sea un poco más anónima. Luego de que hayas hecho todos estos pasos, ya puedes usar la cuenta para ver grupos, eventos, perfiles y páginas en Facebook, y hacer todo lo que quieres hacer en la red social sin ser identificado.