Desde que TikTok descubrió que su terreno estaba siendo ocupado por otra aplicación, decidió copiar la estrategia de esa app para volver a recuperar el terreno que había perdido.

Esa aplicación a la que hacemos mención en el párrafo anterior es ni más ni menos que Kwai. Con una interfaz casi igual a la de TikTok, Kwai desestabilizó a TikTok de una forma que nadie se lo habría podido imaginar, ¿de qué forma? Pues ofreciendo dinero por ver, compartir y subir vídeos.

Pero eso no fue todo, para poder seguir llamando la atención de aquellas personas que usaban TikTok, Kwai añadió un sistema de referidos con el que los usuarios podían ganar dinero si conseguían que sus amigos descarguen, instalen y usen la app.

Ante esta situación, la app más descargada del mundo, TikTok, decidió salir al campo de juego con el mismo sistema: ofrecer dinero por ver, compartir y subir vídeos, como así también invitar a otras personas a que formen parte de la plataforma, característica que en este caso lleva el nombre de TikTok Bonus.

Códigos de invitación de TikTok, ¿qué son y para qué sirven?

Como su nombre lo indica, los códigos de invitación de TikTok no son más ni menos que códigos que se utilizan para invitar a otras personas a que formen parte de la red social de vídeos.

Estos códigos se generan de forma automática por la propia plataforma, por lo que ningún código es igual al otro. Eso sí, los códigos nunca cambian, ¿qué quiere decir esto? Que cada usuario tiene un código de invitación único que perdurará para siempre.

Por otro lado, los códigos de invitación de TikTok sirven para poder obtener dinero virtual. Cada vez que una persona ponga un código de invitación en su cuenta de TikTok, la plataforma le pagará al usuario que lo utilizó, como así también a la persona que compartió ese código.

El monto que TikTok les paga a los usuarios por utilizar ese tipo de códigos varía según el país. De igual manera, el promedio del monto abonado suele no ser mayor a los 5 dólares (a repartir entre el usuario que compartió el código y el que lo utilizó).

Cómo compartir tu código de invitación de TikTok

A pesar de que son muchos los usuarios que dicen: “compartir un código de invitación de TikTok es muy difícil, casi imposible”, la realidad es que no es para nada complicado generar y compartir códigos de invitación desde TikTok.

Eso sí, hay un pequeño truco para que el procedimiento no arroje errores al momento de generar el código, ¿cuál es el truco? Utilizar WhatsApp para compartir el código de invitación.

Puedes copiar el código y enviarlo usando la app de mensajería que desees, siempre y cuando lo hagas por fuera de TikTok. Si quieres compartir dicho código directamente desde la aplicación de TikTok, podrás usar solo WhatsApp (el resto de las opciones hacen que TikTok se cierre por si solo).

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social de vídeos, deberás pinchar sobre la opción que dice “Perfil” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla).

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social de vídeos, deberás pinchar sobre la opción que dice “Perfil” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla). Se abrirá tu perfil de TikTok, allí tendrás que pulsar sobre la pequeña moneda que aparece arriba a la izquierda de la pantalla.

que aparece arriba a la izquierda de la pantalla. Ingresarás en TikTok Bonus, en dicha pantalla deberás pulsar sobre el botón de color amarillo que dice “Invitar”.

que dice “Invitar”. Se desplegará un menú con diversas opciones, pincha sobre el icono de WhatsApp.

Pulsa sobre el contacto que deseas que utilice tu código de invitación de TikTok.

que deseas que utilice tu código de invitación de TikTok. Una vez seleccionado, pincha sobre el botón de color verde .

. Y, por último, dale al botón “Enviar” para que le llegue el código a esa persona.

En caso de que no veas las pantallas que te hemos mostrado en el tutorial, puede que no tengas activado TikTok Bonus en tu cuenta. En ese caso, si no te aparece TikTok Bonus, deberás probar estas soluciones.

Cómo y dónde poner un código de invitación de TikTok

Si te enviaron un código de invitación de TikTok y quieres aprovechar el dinero que regala la red social de vídeos, deberías seguir leyendo.

A continuación, te vamos a mostrar qué es lo que tienes que hacer para poder poner un código de invitación en tu cuenta de TikTok.

Abre la app de TikTok y pulsa sobre la opción que dice “Perfil”.

Pincha sobre la pequeña moneda que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla. Pega el código en el apartado que dice “Código de invitación” y luego dale al botón “Confirmar”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, TikTok te dirá que el código es válido.

Es muy importante aclarar que solo puedes poner un código de invitación por cuenta. O sea, una vez que utilices el código de un amigo o familiar, no podrás ganar más dinero utilizando este método.

En cambio, cuando corresponde al envío de códigos de invitación, TikTok no impone ningún tipo de límite. Puedes invitar a todas las personas que quieras, eso sí, estas personas tendrán que poner tu código en su cuenta, como así también utilizar la app por 7 días.

¡Importante! No hagas spam con tu código de invitación de TikTok

TikTok sabe que regalar dinero puede traer problemas, es por este motivo que la plataforma de vídeos no permite el spam de códigos de invitación, ¿qué quiere decir esto? Que detecta cuando una persona ha distribuido el código personal de forma masiva.

Si quieres evitar tener problemas al momento de ganar dinero en TikTok, te recomendamos seguir estos consejos:

Envía tu código a no más de 20 personas por día .

. No crees varias cuentas usando tu móvil , TikTok detecta este tipo de trampas.

, TikTok detecta este tipo de trampas. Intenta compartir tu código de forma natural (evita ponerlo en vídeos de TikTok, YouTube o Instagram).

Sin mucho más que añadir sobre el tema, si has invitado a un amigo, o bien pusiste el código de otra persona en tu cuenta de TikTok, deberás esperar 72 horas para que el dinero se acredite en tu cuenta.