¿Quieres personalizar el tema de tus conversaciones en Instagram? Entonces llegaste al sitio indicado, porque aquí vas a ver cómo cambiar el color de los chats de Instagram. Este ajuste le dará un toque más personal a tu perfil. ¡Así que no lo vayas a dejar pasar!

Cómo cambiar el color del fondo y el tema de tus chats de Instagram

Pese a que hay varias alternativas a Instagram, esta app de Facebook no para de crecer y de mejorar. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la red social siempre le ofrece a sus usuarios grandes novedades. La última mega actualización de Instagram es una demostración de esto.

Una de las funciones más chulas de la app es que puedes personalizar tus chats cambiándoles el tema y el color. El DM de Instagram es muy usado. Por eso, es genial que la red social tenga este tipo de ajustes.

Para usar la función, haz lo que te explicamos en la siguiente lista:

Abre la app desde tu móvil.

desde tu móvil. Toca el ícono de Instagram Direct .

. Entra en la conversación donde quieres personalizar el color del chat.

donde quieres personalizar el color del chat. Pulsa el ícono de la “I” . Este se ubica en la esquina superior derecha de la conversación.

. Este se ubica en la esquina superior derecha de la conversación. En ese momento, vas a ver el menú “Detalles” .

. Luego, en el apartado “Configuración del chat”, presiona la opción “Tema” .

. Ahora desliza hacia arriba el submenú desplegable “Tema del chat” .

. Después de eso, pulsa sobre el ícono del tema de fondo que vas a usar y listo.

Con este proceso solo se personaliza un chat a la vez, ya que no hay una opción para cambiar el color de todas tus conversaciones al mismo tiempo (lo mismo pasa al ocultar el recuento de Me gusta en Instagram), algo que es un tanto lioso. Pero no te preocupes, tal vez la app cambie esto en las próximas actualizaciones.

¿Te gusta esta función de la red social? ¿Vas a cambiar el color y el tema de tus chats? Cuéntanos en los comentarios.