Si ya te cansaste de los problemas en la pantalla de tu móvil, siempre tendrás la posibilidad de calibrar su pantalla. ¿Por qué? Porque este proceso te permite arreglar fallos en la pantalla táctil cuando no detecte las pulsaciones correctamente o haga toques fantasma. Así que en esta oportunidad, te explicaremos cómo calibrar la pantalla táctil de un móvil Android sin root.

Aunque el calibrado no sea tan efectivo con los móviles actuales, sigue siendo un proceso recomendado en determinadas situaciones. Si usas una funda en tu teléfono o tienes algún protector de pantalla, por ejemplo, calibrar su sensibilidad mejorará el rendimiento de la pantalla. Pero cuanto más antiguo sea el teléfono, más será el impacto de este proceso.

Calibra la pantalla de tu móvil con estos pasos

Antes de que procedas a calibrar, primero debes comprobar el estado de la pantalla táctil que tiene tu móvil. En versiones anteriores a Android 5.0 Lollipop, puedes hacerlo marcando el código secreto *#*#2664#*#* desde el teléfono. Y si es un móvil con Android 6.0 o superior, tienes que instalar alguna app de test como la que colocamos bajo estas líneas:

Después de que pruebes tu pantalla y veas si hay algún retraso o aparecen toques fantasma, tendrás que hacer lo siguiente:

Descarga la aplicación Touchscreen Calibration en tu Android. Esta herramienta está muy bien valorada en Google Play y cuenta con más de un millón de descargas.

Después de que la instales, pulsa el botón que dice “Calibrate” para realizar diversas pruebas en el cajón gris de la pantalla. Tendrás que realizar toques, toques dobles, arrastrar, hacer zoom y demás . Con cada una de las pruebas, esta herramienta te dirá el nivel de exactitud que tienen cada una de las acciones.

. Con cada una de las pruebas, esta herramienta te dirá el nivel de exactitud que tienen cada una de las acciones. Tras realizar las pruebas, aparecerá un mensaje en la pantalla indicando que el calibrado ha sido un éxito.

Ahora reinicia tu móvil y listo, la pantalla estará calibrada.

¿Qué hacer si no hay cambios positivos?

Cuando el calibrado no soluciona tu problema, es posible que te encuentres ante un fallo físico de la pantalla. Aunque en estos casos no hay mucho que puedas hacer más allá de llevarlo a un centro de servicio técnico, puedes intentar con un restablecimiento de fábrica para descartar que sea un problema de software. Eso sí, asegúrate de hacer una copia de seguridad para que no pierdas nada importante.

Y a ti, ¿qué te parece el proceso de calibrar la pantalla de un móvil?