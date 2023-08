AdrenalinaGol no funciona, todos los problemas y su solución

Después de la corta existencia de NodoSports, otra app surgió para tomar su lugar y ofrecer los mismos servicios de streaming de todo tipo de deportes completamente gratis, el nombre esta app es AdrenalinaGol. Sin embargo, al pertenecer a los mismos creadores, la nueva app presenta algunos de los mismos problemas que presentaba NodoSports. Si AdrenalinaGol no te funciona y no sabes qué hacer, no dejes de leer.

Además de AdrenalinaGol, existen otras apps que ofrecen un servicio de streaming de deportes similar completamente gratis como RBTV77. Te recordamos que estas apps no son legales y por ende tienden a presentar problemas con regularidad, por eso desde Androidphoria siempre recomendamos hacer uso de plataformas de streaming legales. Por ejemplo, ya en una ocasión te hablamos de que existe una forma de ver los juegos de LaLiga de forma completamente legal.

AdrenalinaGol no me muestra los enlaces de los servidores para un partido

Si entras en la aplicación y quieres poder ver algún evento de los que están disponibles, pero al entrar solo aparece una pantalla negra y un mensaje que dice «por favor espera», lo mejor será salirte de esa transmisión. Este problema también ocurría mucho con NodoSports y es que AdrenalinaGol abre la transmisión del evento pocos minutos antes de que empiece.

Eso quiere decir que, si la opción para ver un partido está disponible, pero aún falta media hora para iniciar el evento, no podrás ver los enlaces de los servidores. Tienes que esperar a que falten unos 5 minutos para iniciar el evento y allí es cuando entras a seleccionar un servidor, si lo abres antes y te quedas esperando, es probable que la aplicación no se refresque y que los servidores no carguen.

Así que lo mejor es esperar en la sección principal de la app e ingresar solo cuando falte poco tiempo para el evento. Esto ocurre con todas las transmisiones, así que te recomendamos que investigues en línea a qué hora será el partido que quieres ver y estés al pendiente para ingresar en el stream.

La transmisión de AdrenalinaGol se corta durante el partido

Como ya hemos mencionado antes, esta app no es completamente legal debido a que la mayoría de las transmisiones son sacadas de servidores que están reproduciendo el evento sin los permisos necesarios. Por ende, es lógico que de vez en cuando un encuentro o cualquier tipo de evento deportivo sea interrumpido porque la transmisión fue cortada.

Por suerte, AdrenalinaGol suele ofrecer más de un servidor para ver el mismo partido o evento, así que si se corta una transmisión puedes salir de la misma e intentar ingresar en otra. La mayoría de las veces esto suele solucionar el problema y no te preocupes si te ha pasado varias veces, ya que esto es algo muy común.

En el caso de que la app se cierre de repente o te siga sacando y la transmisión aún esté disponible, es probable que haya algún problema con la app en ese momento. La solución más rápida y más sencilla es simplemente cerrar por completo la app e intentar ingresar de nuevo para ver si el fallo continúa ocurriendo.

Eliminar el caché de AdrenalinaGol suele ser la solución la mayoría de las veces

Si ya has abierto y cerrado la app un centenar de veces, pero el problema sigue sin arreglarse, es probable que algo en la escritura de la app haya salido mal y por eso está presentando problemas. Así que en el caso de que todo se vea bien y dentro de los parámetros normales, pero la app de AdrenalinaGol sigue sin funcionar correctamente, lo mejor será eliminar el caché de la app.

Para eliminar el caché de la app de AdrenalinaGol, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Dirígete hacia el icono de la app de AdrenalinaGol en tu móvil.

en tu móvil. Deja presionado el icono hasta que aparezca un menú sobre este.

hasta que aparezca un menú sobre este. Selecciona la opción de Info. de la Aplicación .

. Presiona en la opción de Almacenamiento y caché .

. Ahora toca la opción de Borrar caché y listo.

Lo único que te queda por hacer es ir hasta la app y abrirla de nuevo, esto debería haber solucionado el problema por completo. Este procedimiento lo puedes hacer cuantas veces sean necesarios mientras tengas la app y usualmente suelen solucionar el problema.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre esas veces en las que AdrenalinaGol no funciona. Esperamos que hayas podido darle solución a tu problema, si tienes alguna duda sobre lo que acabamos de explicar aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte lo antes posible.